Tragedia al Rally del Lazio: Morto spettatore, indagini in corso.

La comunità sportiva e l’intera provincia di Frosinone sono state scosse da un tragico evento verificatosi durante il Rally del Lazio Cassino – 46° Rally di Pico.

Venerdì sera, una prova di velocità particolarmente cruenta ha conclusosi con la perdita della vita di un anziano spettatore, un uomo di 75 anni originario della provincia di Trento, legato al mondo dei motori in quanto zio di uno dei piloti partecipanti.

L’incidente si è verificato nella frazione di Falvaterra, lungo la via Cavone, durante la svolgimento di una delle prove speciali.

Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha improvvisamente perso il controllo, uscendo dalla sede stradale.

L’impatto con un muro di recinzione è stato violentissimo, generando una reazione a catena di eventi sfortunati.

La distruzione del muro ha proiettato una cascata di detriti verso una struttura adiacente: una pergola che proteggeva una serie di cassette contenenti acqua potabile, essenziali per il ristoro dei partecipanti e degli spettatori.

Purtroppo, tra le macerie in volo, una pioggia di tegole ha colpito l’uomo proveniente dal Trentino, causandogli lesioni gravissime che ne hanno determinato il decesso.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dei percorsi utilizzati per le competizioni automobilistiche, in particolare per quanto riguarda la distanza tra la sede stradale e le aree di pubblico.

La presenza di strutture come pergole e cassette d’acqua in prossimità delle prove speciali, sebbene funzionali per il ristoro, introduce un elemento di rischio che andrà attentamente valutato e mitigato.

Oltre all’immediato dolore per la perdita di una vita, l’accaduto apre un dibattito cruciale sulla responsabilità condivisa tra organizzatori, partecipanti e spettatori, e sulla necessità di implementare misure preventive più efficaci per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

La tragedia di Falvaterra lascia un’eredità amara, un monito per il futuro e un’occasione per riflettere profondamente sull’equilibrio tra passione sportiva e tutela della vita umana.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica completa dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.