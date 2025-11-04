Tragedia in Polesine: Morto operaio in un silos di mais.

Un tragico evento ha scosso la comunità agricola della Bassa Padana: un giovane lavoratore, impegnato nelle attività di un impianto di stoccaggio di mais, ha perso la vita a seguito di una caduta da un silos.

L’accaduto, avvenuto nel territorio compreso tra San Martino di Venezze e Mardimago, in provincia di Rovigo, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni di operatività all’interno delle aziende agricole.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ma le prime indicazioni fanno riferimento ad una caduta da un’altezza di circa dieci metri.

La vittima, un ragazzo di giovane età, stava presumibilmente effettuando operazioni di manutenzione o controllo all’interno dell’imponente struttura, destinata allo stoccaggio del mais prodotto dalla Cooperativa Produttori di Mais di San Martino.

Questo incidente, purtroppo non isolato nel panorama industriale agricolo italiano, mette in luce le complesse sfide legate alla prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro verticali.

I silos, veri e propri “monumenti” dell’agricoltura moderna, presentano intrinsecamente elevati pericoli, tra cui la possibilità di cadute, il rischio di intrappolamento, l’esposizione a polveri e agenti atmosferici, e la difficoltà di accesso e soccorso in caso di emergenza.

La tragedia interviene in un momento cruciale per il settore agricolo, caratterizzato da una crescente pressione sulla produttività e da una forte concorrenza sui prezzi.

Questa situazione spesso porta a compromessi sulla sicurezza, con la riduzione dei controlli e l’utilizzo di attrezzature obsolete o inadeguate.

È imperativo che le aziende agricole investano in modo significativo nella formazione del personale, nell’aggiornamento delle infrastrutture e nell’adozione di protocolli di sicurezza rigorosi, in linea con le normative vigenti e le migliori pratiche internazionali.

L’inchiesta in corso dovrà chiarire le cause precise dell’incidente, individuando eventuali responsabilità a carico dei datori di lavoro o di chiunque abbia contribuito a creare una situazione di pericolo.

Parallelamente, è necessario un ripensamento a livello nazionale sulla sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, promuovendo una cultura della prevenzione e garantendo che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro e protetto.

L’evento tragico non può rimanere un episodio isolato, ma deve stimolare un’azione collettiva volta a tutelare la vita e la dignità di chi lavora la terra.

La memoria del giovane operaio debba servire da monito e da sprone per un futuro più sicuro e sostenibile.