Tragedia in Torino: Lavoratore muore in un incidente sul lavoro

La tragedia ha colpito San Francesco al Campo, nel cuore del Torinese, dove un lavoratore di 39 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro.

L’evento, avvenuto durante attività di manutenzione del verde in un’area privata, ha evidenziato, con drammatica immediatezza, le vulnerabilità intrinseche a mansioni apparentemente ordinarie.

La vittima, impiegato presso una ditta esterna con sede a Barbania, stava eseguendo operazioni di potatura quando è stata improvvisamente colpita alla testa da un ramo di notevoli dimensioni, strappato dalla pianta a seguito, presumibilmente, di una combinazione di fattori ambientali e strutturali.

La rapidità e l’imprevedibilità dell’evento hanno impedito qualsiasi possibilità di reazione o di manovra evasiva.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente dal collega presente sul posto, il quale ha immediatamente attivato i soccorsi.

L’intervento, seppur tempestivo, si è rivelato purtroppo inutile; il lavoratore è deceduto poco dopo il trasporto d’urgenza, tramite elicottero, presso l’ospedale Cto, dove una equipe medica specializzata cercava disperatamente di stabilizzarlo.

Le autorità competenti, la Polizia Locale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

L’analisi si concentrerà non solo sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta del ramo – valutando la sua stabilità, le condizioni meteorologiche pregresse e la potenziale presenza di patologie che ne avrebbero compromesso la struttura – ma anche sulla corretta applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L’evento solleva interrogativi cruciali riguardo alla formazione specifica dei lavoratori addetti alla manutenzione del verde, all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, all’adozione di procedure operative standardizzate e alla valutazione preventiva dei rischi connessi ad attività che, per loro natura, comportano un elevato grado di pericolo.

La tragedia di San Francesco al Campo non può essere relegata a un mero incidente isolato.

Deve rappresentare un monito severo e un punto di partenza per una riflessione collettiva volta a rafforzare la cultura della sicurezza in tutti i contesti lavorativi, prevenendo così che simili eventi si ripetano, con conseguenze devastanti per le famiglie e per l’intera comunità.

L’attenzione dovrà essere rivolta alla responsabilizzazione dei datori di lavoro, alla promozione di un dialogo aperto tra lavoratori e dirigenti e all’implementazione di misure di prevenzione efficaci e costanti nel tempo.