Tragedia in Valle d’Aosta: Piccolo Leonardo muore a tre mesi

Un’ombra di dolore si è addensata su Saint-Pierre, in Valle d’Aosta, a seguito di un tragico evento che ha spezzato la giovane vita di Leonardo Cazzato, un bambino di soli tre mesi.

L’incidente, verificatosi ieri pomeriggio all’interno di un’azienda agricola, ha innescato un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Aosta, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione dettagliata, vede il passeggino su cui era adagiato Leonardo, urtato da un trattore impegnato in una manovra complessa.

L’impatto, pur apparentemente lieve, ha provocato il rovesciamento del passeggino e, conseguentemente, un trauma fatale per il piccolo.

Al volante del trattore si trovava lo zio del bambino, un elemento che aggiunge una dolorosa complessità alla vicenda.

La comunità di Saint-Pierre, e in particolare la famiglia Cazzato, è profondamente scossa.

Leonardo era nipote del sindaco Andrea Barmaz, figura di riferimento per la collettività locale, la cui sofferenza personale amplifica l’angoscia generale.

L’intervento tempestivo del 118 ha mobilitato le risorse sanitarie locali.

Nonostante il rapido trasferimento d’urgenza al nosocomio di Aosta e il ricovero nella Unità di Rianimazione Pediatrica, ogni sforzo si è rivelato inutile.

Il decesso del bambino, avvenuto in serata, ha segnato un irreparabile lutto.

L’indagine in corso si concentrerà sulla ricostruzione precisa delle circostanze che hanno portato al tragico evento, con particolare attenzione alle dinamiche della manovra del trattore, alla visibilità sul luogo dell’incidente e, in generale, alle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda agricola.

Si valuterà il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e la responsabilità del conducente del mezzo agricolo.

La vicenda solleva, inevitabilmente, interrogativi più ampi sulla sicurezza dei minori in contesti rurali e sull’importanza di protocolli rigorosi per la prevenzione di incidenti che coinvolgono macchinari agricoli.

La tragica perdita di Leonardo Cazzato rappresenta una ferita profonda per l’intera Valle d’Aosta, un monito doloroso per il futuro e un appello alla massima vigilanza per tutelare la vita dei bambini.