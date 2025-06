Tragedia Oristanese: Vicesindaco Ghiaccio Vittima di Pirata Stradale

La fredda oscurità della notte oristanese ha inghiottito un destino tragico, interrompendo bruscamente la vita di Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, figura di spicco nella comunità di Scano Montiferro, dove ricopriva la carica di vicesindaco. La sua fine, brutale e improvvisa, si è consumata lungo la strada provinciale 10, nel territorio di San Vero Milis, teatro di un atto di inaudita violenza: un incidente stradale causato da un’auto pirata, responsabile di una catena di eventi fatali.Ghiaccio, in sella alla sua moto, si trovava in una situazione di vulnerabilità. Esausto e senza carburante, stava spingendo il veicolo a bordo strada, in attesa di soccorso da parte di un amico, quando la tragedia si è abbattuta su di lui. La sequenza degli eventi è stata tanto rapida quanto devastante: un primo veicolo lo sfiorò, creando un’illusione di pericolo scampato, per poi essere travolto da una seconda auto, la cui condotta, deliberatamente irresponsabile, ha portato alla fuga immediata del conducente, perpetrando un crimine contro l’umanità e contro la giustizia. Una terza auto, a sua volta, ha colpito la motocicletta, siglando il destino ineluttabile di Ghiaccio.Questo non è semplicemente un incidente, ma una profonda ferita aperta nel tessuto sociale dell’Oristanese. Rappresenta la perdita di un uomo, di un amministratore pubblico, di un padre, di un amico, ma anche un monito severo sulla crescente ondata di violenza stradale e sull’impunità che spesso la accompagna. L’atto di fuga del conducente non è solo una violazione del codice penale, ma un’offesa alla dignità della vittima e alla sua famiglia, lasciata nel dolore e nell’incertezza.L’accaduto solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza delle strade provinciali, sull’efficacia dei controlli e sulla necessità di rafforzare la cultura della responsabilità alla guida. La vicenda di Antonio Pietro Ghiaccio, tragicamente, si trasforma in un appello alla giustizia, un grido di allarme per una comunità che chiede risposte e sicurezza, un invito a non dimenticare un uomo strappato alla vita da un gesto insensato e irreparabile. La memoria di Antonio Pietro Ghiaccio sarà un faro, illuminando il cammino verso una maggiore civiltà stradale e una società più giusta e solidale.