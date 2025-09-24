Tragedia sulla 106: Siderali due autobus, studenti coinvolti

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, questa mattina sulla statale 106.

La collisione tra due autobus di linea ha coinvolto un numero considerevole di persone, prevalentemente studenti in viaggio verso le scuole di Catanzaro, stimato in circa cento tra i passeggeri.

L’evento, che ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza della tratta e sulle dinamiche dell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, i due autobus procedevano nella stessa direzione quando si è verificato un tamponamento.

La forza dell’urto ha generato scene di panico e apprensione tra i presenti, nonostante, fortunatamente, le conseguenze immediate siano apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Un rapido intervento del Suem118 ha permesso di fornire assistenza medica sul posto, stabilizzando i feriti e trasportando alcuni studenti in strutture ospedaliere per accertamenti più approfonditi, essenziali per escludere lesioni interne non immediatamente evidenti.

Anche l’autista del veicolo tamponante ha riportato contusioni ed è stato soccorso.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina hanno prontamente lavorato per mettere in sicurezza i due autobus incidentati, evitando ulteriori pericoli per la circolazione e garantendo la rimozione dei veicoli danneggiati.

Parallelamente, i carabinieri stanno conducendo indagini accurate per chiarire le cause precise dell’incidente, esaminando i fattori che potrebbero aver contribuito all’evento, come condizioni meteorologiche, stato del manto stradale, visibilità e, naturalmente, eventuali responsabilità dirette.

L’incidente ha causato significativi disagi alla circolazione, con la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, evidenziando la necessità di valutare soluzioni alternative per garantire la fluidità del traffico e minimizzare l’impatto sulle comunità coinvolte.

Oltre alle conseguenze pratiche immediate, l’episodio solleva interrogativi più ampi relativi alla sicurezza del trasporto pubblico su strada, alla manutenzione delle infrastrutture e alla necessità di promuovere una cultura della guida responsabile e attenta.

La comunità esprime ora vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, sperando in un rapido recupero e in una pronta chiarificazione delle dinamiche che hanno portato a questo spiacevole evento.