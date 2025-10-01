Tragedia sulla Domiziana: Uomo travolto e ucciso, fuggito l’autista.

La Domiziana, arteria che serpeggia lungo il litorale casertano, si è macchiata di un’ennesima tragedia.

Marco Ioime, un uomo di 44 anni, ha perso la vita mentre percorreva a piedi, con la consueta cautela, le strisce pedonali destinate alla sicurezza dei pedoni.

Un impatto brutale, l’ignoto veicolo che lo ha travolto e poi, la fuga del conducente, lasciando la scena del crimine con una vittima in stato critico sull’asfalto.

La comunità di Castel Volturno è scossa, e l’amarezza si mescola all’angoscia dell’attesa.

Questo episodio, purtroppo, si aggiunge a una spirale di violenza stradale che affligge il nostro Paese, una ferita aperta che si riapre con frequenza allarmante.

La Domiziana, nota per la sua pericolosità, si rivela ancora una volta teatro di una perdita irreparabile, un monito per tutti gli utenti della strada e un grido di denuncia per un sistema che fatica a garantire la sicurezza dei più vulnerabili.

L’inchiesta, coordinata dalle autorità competenti, è in corso e si avvale della collaborazione dei poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, impegnati nella raccolta di testimonianze, nell’analisi delle immagini di videosorveglianza e nell’identificazione precisa del veicolo, presumibilmente noleggiato.

La speranza è che l’indagine porti a una rapida individuazione e all’arresto del responsabile, restituendo un po’ di serenità alla famiglia e ai cari di Marco Ioime.

Parallelamente, si consuma un’altra vicenda drammatica in Toscana.

A Terontola, nel comune di Cortona, Donato De Carlo, un cuoco di 60 anni, ha trovato la morte mentre passeggiava lungo la regionale 71 in compagnia del suo fedele cane, anch’esso vittima dell’impatto.

Anche in questo caso, l’automobilista si è allontanato senza prestare soccorso, ma le indagini hanno permesso di identificarlo.

Questi due episodi, separati geograficamente ma uniti dal tragico filo conduttore della fuga dopo un omicidio stradale, sollevano interrogativi profondi sulla responsabilità individuale, sul rispetto del codice della strada e sulla necessità di un sistema più efficace per prevenire e punire questi crimini.

La prontezza delle forze dell’ordine nell’identificare il responsabile in Toscana offre un barlume di speranza per Castel Volturno, auspicando che la collaborazione e la perseveranza delle indagini conducano alla cattura del pirata della strada che ha spezzato la vita di Marco Ioime.

La vicenda evidenzia, inoltre, la cruciale importanza di un impegno continuo per migliorare la sicurezza stradale, investendo in infrastrutture più sicure, sensibilizzando gli automobilisti e rafforzando i controlli e le sanzioni.