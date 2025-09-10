Tragedia sulla E45: Bambina di 8 anni muore in un terribile incidente

La comunità umbra è stata scossa da una tragedia sulla E45, in un tratto cruciale per la viabilità regionale, nei pressi di Resina Nord, a pochi chilometri da Perugia.

Un evento drammatico, un intreccio di sfortuna e dinamiche complesse, ha strappato alla vita una bambina di otto anni, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nel tessuto sociale locale.

La vicenda, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto coinvolta una famiglia in viaggio a bordo di un camper.

Il veicolo, a causa di un guasto meccanico, si era fermato sulla carreggiata, rendendo la situazione particolarmente vulnerabile.

La dinamica, stando alle prime ricostruzioni, ha visto un autotreno perdere il controllo, impattando violentemente contro il camper.

La forza dell’urto è stata tale da coinvolgere anche un furgone dell’Anas, che si era prontamente fermato per offrire assistenza al mezzo in panne, evidenziando un gesto di solidarietà interrotto dalla violenza dell’incidente.

La perdita della giovane vita, simbolo di innocenza e futuro spezzato, ha immediatamente generato un’ondata di dolore e sgomento.

I genitori e il fratello della bambina hanno riportato ferite di diversa gravità, attualmente in cura presso strutture sanitarie del territorio, dove stanno affrontando non solo le lesioni fisiche, ma anche l’impatto emotivo devastante di una perdita irreparabile.

La carreggiata della E45, arteria vitale per il collegamento tra il nord e il sud Italia, è stata immediatamente interrotta al traffico in corrispondenza del comune di Perugia, al fine di consentire le operazioni di soccorso, il recupero dei veicoli e le indagini preliminari volte a chiarire le responsabilità e a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

La polizia stradale è al lavoro per analizzare le tracce lasciate sul manto stradale, acquisire le testimonianze dei presenti e verificare lo stato tecnico del veicolo pesante coinvolto, con particolare attenzione a eventuali malfunzionamenti o irregolarità.

Questo incidente, purtroppo non isolato nel panorama della sicurezza stradale italiana, ripropone l’importanza cruciale della manutenzione dei veicoli, della prudenza alla guida e del rispetto delle norme del codice della strada.

Sottolinea, inoltre, la necessità di una riflessione più ampia sulle infrastrutture, sulle condizioni di sicurezza delle carreggiate e sulla prevenzione di eventi tragici che spezzano vite e segnano profondamente le comunità.

Il dolore attuale si trasforma in un monito per il futuro, un impegno collettivo per garantire che simili tragedie non si ripetano.