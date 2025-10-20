Tragedia sulla Rieti-Terni: Morto Raffaele Marianella, 65 anni.

La tragedia che ha colpito la superstrada Rieti-Terni la scorsa notte ha strappato alla vita Raffaele Marianella, un uomo di 65 anni, secondo conducente di un pullman e figura familiare a chiunque lo abbia conosciuto.

Originario di Roma, ma da tempo residente a Firenze, Marianella si è spento a seguito delle ferite riportate durante un violento atto di vandalismo che ha colpito il mezzo di trasporto, carico di tifosi del Pistoia Basket, rientranti da un incontro a Rieti.

L’episodio, che ha profondamente scosso la comunità sportiva e l’intera regione, si è consumato subito dopo la partita, terminata nel tardo pomeriggio.

Un gruppo di individui, presuntamente ultras reatini ancora da identificare e al cui movente si sta cercando di dare una spiegazione, ha lanciato pietre e mattoni contro il pullman, in un gesto di inaudita violenza e gratuita aggressività.

Una delle proiezili ha colpito il parabrezza, colpendo direttamente Raffaele Marianella, seduto accanto al conducente.

Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto, le condizioni dell’uomo, già estremamente gravi, non hanno lasciato spazio a speranze.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e i colleghi.

Raffaele Marianella era un elemento apprezzato e rispettato presso l’azienda Jimmy Travel, con sede a Osmannoro, in provincia di Firenze, per la quale lavorava da pochi mesi.

La sua professionalità e la sua disponibilità erano riconosciute da tutti.

Questo tragico evento solleva interrogativi profondi sulla sicurezza negli eventi sportivi, sulla gestione della passione calcistica e sulle responsabilità individuali e collettive che ne derivano.

L’inchiesta è in corso per identificare i responsabili di questo atto efferato, e per fare luce sulle dinamiche che hanno portato a questa drammatica perdita di una vita.

La morte di Raffaele Marianella rappresenta una ferita aperta per la comunità fiorentina e reatina, un monito severo contro la violenza e l’intolleranza.