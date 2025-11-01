Tragedia sulle Alpi: Valanga colpisce scialpinisti tedeschi

Nel cuore delle Alpi Centrali, un evento drammatico ha scosso la comunità montana altoatesina nel tardo pomeriggio di oggi.

Intorno alle ore 16:00, una valanga di notevoli dimensioni si è staccata lungo i pendii ripidi che circondano l’imponente Ortles, in una zona particolarmente esposta nei pressi di Cima Vertana.

La catastrofe ha colpito un gruppo di cinque scialpinisti di origine tedesca, lasciando dietro di sé un bilancio preliminare di tre vittime e due persone ancora da localizzare con precisione.

L’evento, innescato probabilmente da una combinazione di fattori tra cui l’instabilità del manto nevoso, l’esposizione al sole e le recenti precipitazioni, ha evidenziato la pericolosità intrinseca dell’ambiente alpino e la necessità di una continua valutazione del rischio valanghe.

La dinamica precisa del distacco, la velocità e la portata della valanga sono ora oggetto di analisi da parte degli esperti, con l’obiettivo di comprendere meglio le cause e di rafforzare le misure preventive future.

Le operazioni di soccorso, avviate immediatamente dopo la segnalazione, sono estremamente complesse e impegnative, rese più difficili dalla conformazione del terreno, dall’altitudine e dalle condizioni meteorologiche tuttora avverse.

Un dispositivo di risposta coordinato dalla Stazione del Soccorso alpino di Solda, con il supporto logistico e operativo di numerose altre stazioni limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, del servizio di elisoccorso e dei Vigili del fuoco a valle, è attualmente al lavoro senza sosta.

L’impiego di unità cinofile specializzate e di tecnologie avanzate per la localizzazione delle persone disperse è prioritario.

La tragedia pone interrogativi cruciali sulla gestione del rischio valanghe in montagna, sull’importanza della formazione specifica per gli scialpinisti e sulla necessità di una comunicazione tempestiva e accurata delle previsioni meteorologiche e dell’allerta valanghe.

L’episodio sottolinea, inoltre, la fragilità della vita umana di fronte alla potenza della natura e l’importanza di una profonda conoscenza del territorio e dei suoi pericoli, al fine di minimizzare i rischi e preservare la sicurezza di chi lo frequenta.

La comunità locale, profondamente addolorata, si stringe alle famiglie delle vittime e si mobilita per offrire sostegno e collaborazione nelle operazioni di soccorso.