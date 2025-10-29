Tragico incidente a Bellaria: muore Evan Delogu, 18 anni.

La comunità di Bellaria Igea Marina è stata scossa da un tragico evento: la perdita di Evan Oscar Delogu, un giovane di soli 18 anni, a seguito di un incidente motociclistico avvenuto nel pomeriggio.

La notizia ha rapidamente generato un profondo cordoglio, amplificato dalla riconosciuta storia familiare del ragazzo.

Evan, figlio di Walter Delogu, figura nota per il suo lungo e dedicato servizio come autista per Vincenzo Muccioli e la comunità di San Patrignano, e fratello della conduttrice televisiva Andrea Delogu, ha perso la vita in circostanze ancora in fase di accertamento.

La dinamica dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, ha visto il giovane perdere il controllo della sua moto Benelli 750, scontrandosi violentemente contro un palo stradale.

L’impatto è stato fatale per il ragazzo, nonostante i tempestivi soccorsi del personale medico.

La moto, ora sotto sequestro, sarà sottoposta a perizie tecniche dettagliate per determinare con esattezza le cause dell’incidente.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, focalizzandosi sulla possibile combinazione di fattori come l’eccesso di velocità, condizioni ambientali avverse o un malfunzionamento del veicolo.

La perdita di Evan, un giovane con un futuro potenzialmente ricco di opportunità, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutta la comunità.

La figura del padre, Walter Delogu, particolarmente significativa per la sua esperienza nel supporto a persone in difficoltà e nella complessa realtà di San Patrignano, sottolinea la sensibilità e l’impegno sociale della famiglia.

La sorella, Andrea Delogu, noto volto televisivo, ha espresso il suo dolore tramite i social media, condividendo un messaggio commosso e invitando al rispetto per la privacy della famiglia in questo momento di profondo lutto.

L’episodio riapre una riflessione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di promuovere una cultura della guida responsabile, soprattutto tra i giovani.

La tragica scomparsa di Evan Oscar Delogu rappresenta una perdita irreparabile e un monito per tutti, esortando alla prudenza e alla consapevolezza dei rischi connessi alla guida di veicoli a due ruote.

Le indagini proseguono per fare luce sulle cause precise dell’incidente e garantire che venga fatta piena luce sulla vicenda.