Tragico incidente a Castel Vittorio: operaio muore durante lavori

Un tragico evento ha scosso la comunità di Castel Vittorio, in provincia di Imperia, dove Massimiliano Bona, un operaio di 55 anni residente a Sanremo, ha perso la vita in circostanze drammatiche.

L’uomo, impegnato in attività di manutenzione sulla copertura del Municipio, è precipitato in uno spazio intermedio tra la struttura edilizia e la strada provinciale, una sorta di fessura latente nella progettazione originaria dell’edificio.

La caduta, le cui dinamiche sono ora oggetto di un’indagine accurata, ha comportato il corpo in un vano angusto, la cui conformazione ha reso particolarmente complesso l’intervento dei soccorritori.

Il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri si sono prontamente attivati, supportati dal supporto aereo dell’elisoccorso Grifo, che ha tuttavia dovuto constatare la irreversibilità delle lesioni riportate dall’operaio.

La comunità locale è sotto shock, non solo per la perdita di un cittadino, ma anche per l’emergere di interrogativi significativi in merito alla sicurezza sul lavoro e alla corretta pianificazione degli interventi di manutenzione.

L’accusa preliminare, ancora in fase di valutazione, si concentra sulla possibilità di un avvio dei lavori non autorizzato, in attesa dell’approvazione del preventivo di spesa.

Questa circostanza solleva dubbi sulla regolarità del cantiere e sulla verifica preventiva delle condizioni di sicurezza.

L’incidente riapre un dibattito cruciale: la necessità di protocolli stringenti e scrupolosi per qualsiasi intervento in quota, con particolare attenzione all’analisi dei rischi e alla verifica della stabilità delle strutture.

L’evenienza, inoltre, pone l’attenzione sulla complessità della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dove la fretta e la pressione economica possono talvolta compromettere la tutela della vita umana.

L’autorità giudiziaria ha avviato un’indagine per accertare tutte le responsabilità e ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato a questa irreparabile perdita.

Il recupero del corpo, ostacolato dalla posizione in cui versa, rappresenta un momento delicato e richiede la massima professionalità e prudenza da parte delle squadre di soccorso.