Tragico incidente a Tito: operaio Ferdinando Roma muore, dolore in Lucania

La comunità lucana è addolorata per la perdita di Ferdinando Roma, 35 anni, operaio deceduto oggi all’ospedale San Carlo di Potenza, a seguito delle gravissime lesioni riportate in un tragico incidente sul lavoro avvenuto il 9 giugno scorso. La perdita di Ferdinando, un giovane uomo nel pieno della sua esistenza, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla fragilità umana di fronte alla potenza inaudita delle macchine.L’incidente, che ha avuto luogo all’interno dell’azienda Patrone e Mongiello, situata a Tito (Potenza), ha visto l’operaio schiacciato da una pressa industriale. Le immediate operazioni di soccorso, condotte tempestivamente dal personale del 118 Basilicata, non sono riuscite a scongiurare l’esito fatale. Il trasporto d’urgenza al San Carlo, seppur rapido, non è stato sufficiente a invertire la rotta. Le condizioni iniziali, giudicate fin da subito disperate dai medici, hanno poi tragicamente confermato le più cupe previsioni.L’azienda Patrone e Mongiello, come dettagliato sul proprio sito web, si configura come un polo industriale specializzato nella deformazione a freddo di una vasta gamma di metalli: lamiera d’acciaio, acciaio ad alta resistenza, acciaio inox, alluminio, ottone e altre leghe metalliche. Un settore che, per sua natura, comporta l’utilizzo di macchinari complessi e potenti, che richiedono protocolli di sicurezza rigorosi e una costante vigilanza per prevenire rischi e garantire l’incolumità dei lavoratori. La Procura della Repubblica di Potenza ha prontamente avviato un’inchiesta, affidata ai Carabinieri del Comando provinciale, per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. L’indagine si concentrerà sull’analisi delle procedure operative, sulla manutenzione degli impianti, sulla formazione del personale e sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, elementi cruciali per comprendere come un evento di tale portata abbia potuto verificarsi.Oltre al dolore per la perdita di Ferdinando, l’accaduto riemerge un dibattito necessario e urgente sulla condizione dei lavoratori in settori ad alto rischio, dove la pressione per massimizzare la produzione può, talvolta, compromettere la sicurezza. La tragedia di Ferdinando Roma non può essere relegata a una semplice cronaca nera, ma deve stimolare una riflessione profonda e un’azione concreta per migliorare le condizioni di lavoro, rafforzare i controlli e garantire che ogni lavoratore possa tornare a casa sano e salvo alla fine della propria giornata. La memoria di Ferdinando sia uno stimolo per un futuro più sicuro e giusto.