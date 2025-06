Tragico incidente all’Autostrada del Brennero: una vittima e feriti

Un tragico evento ha scosso l’autostrada del Brennero questa mattina, lasciando una scia di dolore e disagi. Un incidente mortale, verificatosi nei pressi del casello di Bolzano sud, ha causato la perdita di una vita umana e ha lasciato cinque persone ferite, di cui alcune in condizioni critiche. La dinamica, inizialmente appresa in modo frammentario, è ora più chiara: un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la carreggiata opposta (direzione nord) dopo essere entrato nel casello, scontrandosi frontalmente con un’altra autovettura.L’impatto, di notevole violenza, ha immediatamente generato un intervento massiccio delle forze di soccorso. Vigili del fuoco permanenti di Bolzano, personale della Polizia stradale e un’ampia squadra di ambulanze si sono precipitati sul luogo dell’incidente. La complessità della situazione, aggravata dalla presenza di minori coinvolti, ha richiesto una gestione coordinata e rapida.Due dei feriti, con lesioni giudicate serie ma non immediatamente vitali, sono stati trasportati rispettivamente agli ospedali di Bressanone e Trento per ricevere le cure necessarie. Particolarmente delicata la situazione dei tre bambini, di 8, 11 e 14 anni, che a causa della gravità delle ferite e della necessità di cure specialistiche, sono stati evacuati in elicottero verso la Clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. La decisione di trasferire i minori all’estero testimonia l’urgenza di garantire loro l’assistenza medica più avanzata.Le conseguenze immediate dell’incidente si sono riflesse nel traffico. Sull’autostrada A22 si sono create lunghe e pesanti code, con un rallentamento generalizzato e un grave intralcio alla circolazione. Per agevolare il deflusso dei veicoli e garantire la sicurezza di tutti, la Polizia stradale ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud e ha deviato il traffico sulla statale del Brennero, la quale ha subito un immediato e significativo aumento del flusso veicolare.L’autostrada è rimasta interrotta per diverse ore, in attesa dei rilievi della Polizia stradale e delle operazioni di pulizia della carreggiata, che hanno coinvolto personale specializzato nella rimozione dei veicoli incidentati. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’inversione di marcia e accertare eventuali responsabilità. L’evento riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, l’importanza di una vigilanza costante e la necessità di migliorare le infrastrutture autostradali per prevenire tragedie simili.