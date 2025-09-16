Tragico incidente: giovanissima campionessa di pattinaggio muore a Giustino.

La comunità di Giustino, e l’intera provincia di Trento, è stata scossa da una perdita improvvisa e dolorosa: la giovane Matilda Ferrari, quindici anni, è scomparsa tragicamente in un incidente stradale.

L’evento, avvenuto sulla strada provinciale che collega Giustino a Dimaro, ha visto la giovane investita da un veicolo, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e in chi la conosceva.

Matilda non era solo una ragazza piena di vita e di sogni; rappresentava una promessa nel mondo del pattinaggio di figura.

La sua dedizione e il suo talento avevano già fatto intravedere un futuro brillante, con l’auspicio di competizioni di livello regionale e nazionale.

Le sue prestazioni, caratterizzate da grazia e determinazione, erano fonte di orgoglio per la sua famiglia e per il centro pattinaggio di Giustino, dove si allenava con costanza e passione.

L’eco della notizia ha raggiunto anche l’ambiente sportivo, dove Matilda era riconosciuta non solo per le sue capacità atletiche, ma anche per il suo spirito collaborativo e la sua positività.

Al di là dello sport, Matilda era una studentessa diligente, iscritta al secondo anno del corso di economia all’istituto don Guetti di Tione.

Il suo percorso scolastico era segnato dalla curiosità intellettuale e dall’impegno profuso nello studio, qualità che la rendevano apprezzata dai docenti e dai compagni di classe.

La scuola, ora, piange la perdita di una sua allieva, una ragazza solare e vivace che contribuiva a creare un clima positivo e stimolante.

L’incidente, le cui dinamiche sono al vaglio delle autorità competenti, ha interrotto bruscamente il corso della sua giovane esistenza, lasciando un’eredità di talento, impegno e sorrisi.

La comunità di Giustino si è subito compattata nel dolore, offrendo sostegno alla famiglia Ferrari, e si appresta a celebrare la memoria di Matilda, una giovane donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta.

La sua scomparsa solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale, in particolare nelle aree frequentate da giovani e pedoni, e sottolinea la fragilità della vita e la necessità di valorizzare ogni singolo istante.

La memoria di Matilda, la sua passione per lo sport e il suo impegno scolastico, resteranno vive come un monito e un esempio per le generazioni future.