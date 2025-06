Tragico incidente in Riviera Berica: donna incinta e bambino in pericolo

La Riviera Berica, teatro di una notte improvvisamente segnata da tragedia, è stata il luogo di un impatto violento tra due motociclette, generando un evento complesso con conseguenze drammatiche per i feriti. L’incidente, verificatosi intorno all’una e mezza, ha coinvolto quattro persone, lasciando la comunità vicentina in stato di shock.Due delle persone coinvolte, una donna incinta e un bambino di dieci anni, versano in condizioni critiche e necessitano di cure intensive presso l’Ospedale San Bortolo. La situazione della donna, gravida di speranze e di futuro, aggiunge un ulteriore strato di angoscia all’accaduto, sollevando interrogativi immediati sulla sua salute e su quella del bambino che porta in grembo. Il piccolo di dieci anni, ricoverato in terapia intensiva pediatrica, è vittima di traumi fisici potenzialmente irreversibili, e la sua prognosi resta riservata, affidata alle cure esperte del personale medico.Parallelamente, altri due feriti, un giovane di 23 anni e un uomo di 37, sono stati trasportati in pronto soccorso con lesioni considerate meno gravi, seppur richiedenti comunque attenzione medica e monitoraggio. La loro condizione, sebbene meno preoccupante, non diminuisce la gravità complessiva dell’evento.L’intervento tempestivo del personale del Suem 118, cruciale per la stabilizzazione dei feriti sul luogo dell’incidente, ha permesso il trasporto rapido e sicuro verso la struttura ospedaliera. Gli agenti della polizia locale, prontamente mobilitati, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, analizzando le condizioni del manto stradale, la visibilità e raccogliendo eventuali testimonianze. La ricostruzione degli eventi, al di là degli aspetti procedurali, mira a comprendere le cause che hanno portato alla sfortunata collisione, auspicando che l’analisi possa contribuire a prevenire simili tragedie in futuro, migliorando la sicurezza stradale e promuovendo comportamenti responsabili alla guida. La comunità locale, profondamente scossa, si stringe attorno alle famiglie coinvolte, esprimendo solidarietà e sperando in un rapido e completo recupero dei feriti.