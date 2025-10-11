sabato 11 Ottobre 2025
7 C
Rome
Cronaca

Tragico scontro sulla Statale Adriatica: tre morti nel Ferrarese

Redazione Aosta
Tragedia sulla Statale Adriatica, nel cuore del Ferrarese, dove un violento impatto frontale tra due veicoli ha spezzato la vita di tre persone e gravemente turbato la serenità di un’alba.

L’incidente, verificatosi alle prime ore del mattino, precisamente attorno alle 7:30 tra Ferrara e Argenta, ha coinvolto una piccola autovettura guidata da una donna e un’altra berlina trasportante quattro giovani.

La dinamica precisa dell’evento rimane al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, le quali stanno vagliando ipotesi e ricostruendo la sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro.
Nonostante l’impegno investigativo, la gravità dell’impatto ha avuto conseguenze fatali: la conducente dell’utilitaria e due dei giovani a bordo dell’altro veicolo hanno perso la vita sul colpo.
I restanti passeggeri dell’auto con quattro occupanti hanno subito lesioni, fortunatamente non verificate come critiche, e sono stati prontamente soccorsi.
La rapidità di intervento dei servizi di emergenza, composto da ambulanze, automedica e un elicottero d’urgenza, è stata cruciale per garantire le cure immediate ai feriti e per il trasferimento in strutture ospedaliere specializzate.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore, che hanno operato con competenza per estrarre le vittime e i feriti dalle lamiere contorte, e la Polizia Locale di Ferrara, incaricata di gestire la viabilità e di coordinare le indagini per chiarire le responsabilità e le cause che hanno portato a questa drammatica perdita di vite umane.

La Statale Adriatica ha subito interruzioni al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, causando notevoli disagi agli automobilisti.
Questo tragico episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale, evidenziando l’importanza di una guida responsabile, del rispetto dei limiti di velocità e dell’attenzione costante durante la guida, fattori cruciali per prevenire incidenti e proteggere vite umane.

L’inchiesta è in corso per accertare se abbattimento della visibilità, condizioni del manto stradale, imperizia o altre cause abbiano contribuito alla catastrofe.
Il Ferrarese è in lutto per queste giovani vite spezzate.

