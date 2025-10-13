Tribunale ad hoc per il caso Rupnik: la Chiesa cerca verità e giustizia.

Il 9 ottobre 2025 segna una tappa cruciale nella gestione del caso che coinvolge il reverendo Marko Ivan Rupnik, figura di spicco nel panorama teologico e artistico sloveno, e oggetto di accuse gravissime di abusi nei confronti di religiose.

Un comunicato ufficiale del Dicastero per la Dottrina della Fede ha reso noto l’istituzione di un Tribunale ad hoc incaricato di affrontare la complessità della vicenda, un evento che ha scosso profondamente la Chiesa cattolica.

La decisione di costituire un organo giudicante dedicato esclusivamente a questo caso sottolinea la volontà di affrontare la questione con la massima serietà e trasparenza, superando le modalità procedurali tradizionali.

Il Tribunale, composto da cinque membri, rappresenta un esperimento giuridico significativo, configurandosi come un tentativo di bilanciare l’urgenza di accertare la verità con la necessità di garantire la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.

La composizione del collegio giudicante, attentamente ponderata, riflette un’intenzione precisa: assicurare un giudizio equilibrato e imparziale.

La presenza sia di donne che di chierici, tutti esenti da qualsiasi ruolo all’interno del Dicastero per la Dottrina della Fede e privi di incarichi presso altri dicasteri della Curia Romana, mira a isolare il Tribunale da possibili influenze esterne.

Questo principio di indipendenza, cardine di ogni processo equo, è stato ribadito come elemento imprescindibile per la credibilità dell’intero procedimento.

L’istituzione di un Tribunale dedicato, piuttosto che l’utilizzo di strutture giudiziarie preesistenti, suggerisce una consapevolezza della delicatezza e della complessità del caso Rupnik.

Non si tratta solo di accertare i fatti, ma anche di ricostruire un percorso doloroso, di ascoltare le testimonianze delle vittime e di affrontare le implicazioni teologiche e morali che emergono dalle accuse.

La vicenda pone interrogativi profondi sul ruolo delle istituzioni religiose nella protezione dei vulnerabili e sulla necessità di un cambiamento culturale che promuova la trasparenza, la responsabilità e la giustizia riparativa.

Il processo si prospetta come un banco di prova per la Chiesa, chiamata a dimostrare la propria capacità di affrontare con coraggio e umiltà le proprie debolezze e a rafforzare i meccanismi di prevenzione e di tutela.

L’attenzione del mondo cattolico e della società civile è focalizzata sull’operato di questo Tribunale, che si preannuncia come un evento di portata significativa per il futuro della Chiesa.