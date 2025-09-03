Trieste e Muggia: Emergenza Nubifragio, Città Sotto l’Acqua

La città di Trieste e la vicina Muggia sono state investite da un evento meteorologico di eccezionale intensità, un violento temporale che ha innescato una vera e propria emergenza civile.

La furia dell’acqua, precipitata in poche ore con una forza devastante, ha causato un’infrastruttura di danni diffusi e complessi, mettendo a dura prova le risorse e la resilienza della comunità locale.

Le operazioni di soccorso, ancora in corso in queste ore, coinvolgono oltre sessanta squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da un contingente di rinforzo proveniente dal comando di Gorizia, testimonianza della gravità della situazione.

L’impatto del nubifragio si è manifestato in una serie di conseguenze tangibili: allagamenti estesi che hanno invaso abitazioni, attività commerciali e infrastrutture pubbliche, interruzioni di corrente che hanno gettato nel buio intere aree della città, e, tragicamente, il crollo di un muro di contenimento, evidenziando la vulnerabilità del territorio.

Le richieste di soccorso, numerose e diversificate, hanno dipinto un quadro vivido della sofferenza collettiva: persone intrappolate in veicoli sommersi dalle acque impetuose, scantinati e fosse di ascensori trasformati in piscine, tombini dislocati dalla pressione dell’acqua, alberi sradicati e muri crollati, piccoli smottamenti che hanno alterato la stabilità del suolo, ascensori bloccati con persone al loro interno in attesa di essere liberate.

Fin dalle prime ore dell’emergenza, sono state mobilitate immediatamente tutte le squadre di soccorso disponibili, con venti unità trattenute in servizio straordinario per far fronte all’ingente mole di interventi.

Nonostante l’impegno costante e l’efficienza dei soccorritori, circa quaranta richieste di intervento permangono ancora come differibili.

Prima di dispiegare ulteriori squadre sul campo, gli operatori della sala operativa del comando giuliano stanno conducendo un’accurata verifica telefonica per accertare la persistenza della necessità di soccorso, ottimizzando così l’allocazione delle risorse e prevenendo interventi superflui.

Fortunatamente, il bollettino della Protezione Civile, diffuso nelle prime ore del mattino, indica un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, offrendo un raggio di speranza e la prospettiva di una rapida ripresa delle attività quotidiane.

La ricostruzione, tuttavia, richiederà un impegno congiunto e un’analisi approfondita delle cause e delle vulnerabilità emerse, al fine di rafforzare la resilienza del territorio e prevenire danni simili in futuro.