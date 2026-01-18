Truffa agli anziani: schema criminale napoletano colpisce l’Italia

- Advertisement -

Un nuovo schema criminale sta insidando la popolazione anziana italiana, con radici a Napoli e ramificazioni che si estendono a livello nazionale.

Si tratta di una truffa sofisticata, orchestrata da un’organizzazione criminale che dimostra un’abilità inquietante nel manipolare psicologicamente le vittime, sfruttando la loro vulnerabilità e fiducia.

L’elemento distintivo di questa truffa non risiede solo nella sua complessità operativa, ma anche nella sua capacità di adattarsi alle specificità culturali e linguistiche delle diverse regioni.

La modalità operativa prevede una fase preliminare di “ricognizione” estremamente accurata.

I truffatori, apparentemente esperti nel ruolo, simulano l’identità di carabinieri, adottando un linguaggio e un tono di voce che mirano a suscitare credibilità e rispetto.

L’inganno si intensifica attraverso la messa in scena di una gravissima accusa: la targa del veicolo della vittima sarebbe stata “clonata” da una banda di rapinatori.

La gravità dell’accusa è studiata per generare panico e sollecitare una reazione immediata.

La raffinatezza dell’organizzazione emerge dalla capacità di alcuni membri di emulare con notevole accuratezza diversi dialetti italiani, suggerendo un’attenta preparazione e un investimento nella formazione linguistica dei suoi membri.

Questa abilità permette ai truffatori di creare un’illusione di autenticità, facilitando il contatto e la costruzione di un rapporto di fiducia con le vittime.

Finora, le indagini, condotte da diverse squadre mobili, hanno portato all’identificazione di una giovane donna, ventiduenne di origine campana, intercettata alla stazione centrale di Milano dalla squadra mobile di Padova.

La giovane è accusata di aver truffato una donna ottantottenne con disabilità grave, completamente dipendente da una carrozzina.

Questo dettaglio sottolinea la spietatezza dei criminali, capaci di sfruttare anche la fragilità fisica e la dipendenza delle vittime.

L’inchiesta è ancora in corso e si presume che la donna arrestata sia solo un ingranaggio di una rete molto più ampia.

Le autorità stanno lavorando per identificare tutti i membri dell’organizzazione, ricostruirne le dinamiche operative e tracciare i flussi finanziari derivanti dalle truffe.

Si tratta di un fenomeno preoccupante che richiede un’azione coordinata tra le forze dell’ordine e un’intensificazione delle campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione anziana, invitandola a mantenere alta l’attenzione e a non fidarsi di chiamate o visite inattese, soprattutto quando vengono avanzate richieste di denaro o informazioni personali.

La prevenzione e la diffusione di informazioni accurate rappresentano la migliore difesa contro queste truffe sempre più sofisticate.