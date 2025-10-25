Un Costo per la Libertà: Difesa del Giornalismo e della Verità

“Non ambisco a una vittoria ottenuta attraverso la ritirata delle accuse mosse nei miei confronti.

Desidero trionfare sul merito, sulla sostanza, e non per una mera carenza di risorse o di argomentazioni.

Il mio auspicio è che, in futuro, quando un politico intraprenda un’azione legale contro un giornalista, consapevole della veridicità delle informazioni divulgate, le conseguenze siano significative, tangibili, economicamente rilevanti.

Un costo elevato, che funga da deterrente contro l’uso del tribunale come strumento di intimidazione e censura.

Questa mia posizione, espressa in occasione dell’assemblea dell’ANM, riflette una profonda preoccupazione per il crescente utilizzo di azioni legali come forma di pressione nei confronti di chi esercita il diritto di cronaca e di informazione.

Troppo spesso, figure pubbliche, in particolare esponenti politici, ricorrono a denunce infondate o esagerate per minare la credibilità dei giornalisti, per bloccare inchieste scomode, per creare un clima di paura e incertezza che renda più difficile l’esercizio di un giornalismo indipendente e di qualità.

Non si tratta di un invito alla vendetta o alla ritorsione.

Si tratta di una richiesta di equità, di trasparenza, di responsabilità.

Si tratta di ribadire che il diritto alla libertà di espressione e di informazione è un pilastro fondamentale di una democrazia sana e che deve essere tutelato con ogni mezzo.

Un costo “salato” per chi abusa del sistema legale non è una punizione, ma un segnale chiaro: la verità deve essere perseguita, l’informazione protetta, e chi cerca di ostacolarle deve rendere conto delle proprie azioni.

L’abuso del processo civile come strumento di controllo dell’informazione rappresenta una seria minaccia alla libertà di stampa e, di conseguenza, alla capacità dei cittadini di essere informati in maniera completa e obiettiva.

La mia richiesta non è solo una questione personale, ma una battaglia per la salvaguardia di un diritto imprescindibile per la salute della democrazia.

“