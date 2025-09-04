Venezia: Quando i Cittadini Denunciano i Borseggiatori e il Sistema Vacilla.

A Venezia, una dinamica inquietante si è fatta strada, evidenziando una profonda frattura tra la percezione di sicurezza e la risposta legale a fenomeni come il borseggio.

L’emergenza, lungi dall’essere un episodio isolato, si manifesta con una narrazione rovesciata: i presunti autori di reati, figure emblematiche come Monica Poli, soprannominata “Lady pickpocket” per il suo modus operandi volto a distrarre le vittime, si rivoltano contro i cittadini che, attenti e vigili, documentano con riprese video le loro azioni e li affrontano verbalmente.

Questi cittadini, impegnati in un tentativo di deterrenza popolare, si trovano a essere a loro volta accusati di stalking e altre violazioni legali, un paradosso che mette in discussione i confini della giustizia e della responsabilità civica.

La conferma di questa escalation da parte del sindaco Luigi Brugnaro e del comandante della Polizia locale, Marco Agostini, non fa che esacerbare la situazione.

La frustrazione di Agostini, che sottolinea l’impotenza delle forze dell’ordine a causa della carenza di normative nazionali che consentano la trattenuta di individui sorpresi a commettere furti, evidenzia una lacuna legislativa che alimenta l’impunità e incoraggia la reiterazione dei reati.

La sua affermazione, un monito a non sostituirsi alle forze dell’ordine, risuona come una amara constatazione di un fallimento sistemico.

La proposta avanzata da Brugnaro, che contempla l’introduzione di una figura di avvocato con poteri di arresto temporaneo simile a quelli del giudice di pace, rappresenta un tentativo di trovare una soluzione pragmatica a questo problema dilagante.

L’idea, sebbene controversa e richiedente un’attenta disamina giuridica, mira a fornire uno strumento di risposta immediata e deterrente, colmando il vuoto legislativo che attualmente consente ai presunti borseggiatori di eludere la giustizia.

Questa escalation non è un mero problema di ordine pubblico, ma riflette una più ampia crisi di fiducia nelle istituzioni e nella capacità dello Stato di garantire la sicurezza dei cittadini.

Il comportamento dei presunti borseggiatori, che si sentono in diritto di denunciare chi li smaschera, è sintomo di una cultura dell’impunità che necessita di essere contrastata con fermezza.

La situazione veneziana, pertanto, si pone come un campanello d’allarme per l’intero Paese, sollecitando un dibattito urgente e una riforma legislativa che ristabiliscano l’equilibrio tra la tutela dei diritti individuali e la necessità di garantire la sicurezza collettiva.

La sfida è trovare un compromesso che eviti la degenerazione in forme di giustizia fai-da-te, pur riconoscendo l’importanza del ruolo attivo e responsabile dei cittadini nella prevenzione e repressione dei reati.