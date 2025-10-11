Villaricca, paura: incendio e anziana scomparsa, emergenza sociale.

Un’emergenza infiamma le abitazioni di Villaricca, una cittadina alle porte di Napoli, con un incendio che si sviluppa in un appartamento al primo piano di un condominio in via Filippo Turati, al civico 32.

La chiamata al 112 innesca una rapida risposta delle forze dell’ordine: i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano si recano immediatamente sul posto, affrontando una scena di crescente drammaticità.

La priorità diventa la gestione dell’emergenza e la salvaguardia dei residenti.

I militari provvedono a evacuare con sollecitudine l’intero edificio, procedendo all’allontanamento di tutti gli occupanti per garantire la loro sicurezza e preparare il terreno per l’intervento dei vigili del fuoco, i quali si apprestano a domare le fiamme.

Tuttavia, durante la verifica delle persone evacuate, emerge una preoccupante assenza: una donna di 80 anni, residente nell’appartamento al primo piano ormai soffocato dal denso fumo, risulta scomparsa.

Si tratta di un’anziana signora con disabilità motorie, costretta a vivere in solitudine, un quadro che aggrava ulteriormente la gravità della situazione.

L’incendio, più di una semplice conflagrazione, si rivela un concentrato di vulnerabilità sociale.

L’età avanzata della donna, la sua condizione di disabilità e la sua solitudine amplificano il rischio e rendono l’intervento di soccorso particolarmente delicato e urgente.

La scomparsa dell’anziana residente pone l’accento sulla fragilità di chi, spesso invisibile, vive in isolamento all’interno delle nostre comunità.

L’incidente, ora, trascende la mera emergenza antincendio per diventare un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto per le persone anziane e vulnerabili, promuovendo una rete di protezione sociale che possa intercettare e prevenire situazioni di rischio.

La comunità di Villaricca, e l’intera regione, ora si stringe attorno alla speranza di ritrovare l’anziana signora, mentre i soccorsi proseguono con la massima intensità.