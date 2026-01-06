Zen di Palermo: Sit-in contro la violenza, la comunità si fa sentire

- Advertisement -

Davanti alla chiesa parrocchiale San Filippo Neri, nel cuore del quartiere Zen di Palermo, si è sviluppato un significativo atto di protesta civile.

Oltre duecento residenti, un’espressione tangibile del tessuto sociale del quartiere, hanno partecipato a un sit-in spontaneo, organizzato dalle associazioni di quartiere.

L’iniziativa nasce come risposta diretta e immediata a un episodio di grave violenza avvenuto nei giorni precedenti: un atto vandalico che ha visto il portone della parrocchia bersaglio di colpi di arma da fuoco, una ferita profonda nella comunità.

Questo non è solo un gesto di riaffermazione della proprietà e della sicurezza, ma un’esplicita denuncia di un clima di tensione che affligge da tempo il Zen, un quartiere segnato da problematiche sociali complesse e radicate.

La presenza massiccia di persone – donne, uomini, anziani, giovani – testimonia un desiderio comune di riappropriazione dello spazio pubblico e di rivendicazione di un futuro più sicuro e pacifico.

Il sit-in rappresenta un monito alle istituzioni, un appello a intensificare gli sforzi per affrontare le cause profonde della criminalità, che spaziano dalla povertà e dalla disoccupazione alla marginalizzazione sociale.

Non si tratta solo di reprimere episodi di violenza, ma di investire in programmi di inclusione, di educazione e di supporto alle famiglie, per offrire alternative concrete ai giovani a rischio.

L’episodio della parrocchia, luogo simbolo di aggregazione e di fede per la comunità del Zen, ha amplificato un senso di precarietà e di vulnerabilità, ma ha anche scatenato una reazione corale, un inno alla resilienza e alla speranza.

Il sit-in, con la sua pacifica e determinata presenza, vuole comunicare un messaggio chiaro: la comunità del Zen non si arrende, non si lascia intimidire, e rivendica il diritto di vivere in un ambiente sicuro e dignitoso.

La manifestazione è stata accompagnata da striscioni e cartelli che esprimevano la rabbia e la preoccupazione dei residenti, ma anche la volontà di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.

Rappresenta un atto di coraggio e di responsabilità civile, un segnale di speranza per un quartiere che merita di rinascere e di ritrovare la sua serenità.

Il silenzio assordante delle armi è stato interrotto dal coro unanime di una comunità che si fa sentire.