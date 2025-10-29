Zucca: Prezzi in calo, un mercato in bilico tra offerta e clima.

La stagione autunnale si rivela un momento cruciale per il mercato della zucca, con una dinamica prezzi che riflette un quadro complesso tra offerta abbondante e una domanda influenzata dalle condizioni meteorologiche anomale.

Secondo l’analisi della Bmti, Borsa Merci telematica italiana, basata sui dati provenienti dalla Rete Italmercati, le zucche ornamentali, protagoniste indiscusse delle celebrazioni di Halloween, vedono un calo significativo dei prezzi all’ingrosso, attestandosi al 14,5% inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo si traduce in un passaggio da 1,10 euro al chilogrammo a un prezzo di 0,94 euro/kg, segnale di una produzione particolarmente robusta e, potenzialmente, di una maggiore concorrenza tra i fornitori.

Parallelamente, anche le zucche destinate al consumo alimentare presentano un quadro positivo, con una campagna caratterizzata da volumi elevati e una qualità generalmente buona, fattori che contribuiscono a prezzi più contenuti rispetto al passato.

Tuttavia, il comportamento del mercato è tutt’altro che lineare.

La domanda di zucche commestibili, in particolare, appare attualmente piuttosto flebile, un fenomeno attribuibile al persistere di temperature miti e superiori alla media stagionale.

Questa anomalia climatica sta ritardando l’avvio del consumo di zucca, un ingrediente fortemente associato a ricette calde e confortanti, tradizionalmente richieste con l’abbassarsi delle temperature.

L’andamento del mercato della zucca, quindi, si configura come un equilibrio precario tra l’abbondanza dell’offerta e la lentezza nella ripresa della domanda.

Il calo dei prezzi delle zucche ornamentali, pur favorendo i consumatori, potrebbe esercitare una pressione sulle rese economiche per i produttori.

La chiave per un andamento più favorevole risiede probabilmente in un cambiamento delle condizioni meteorologiche, che potrebbe stimolare la domanda di zucche commestibili e garantire un assorbimento più rapido delle scorte disponibili.

L’analisi della Bmti sottolinea, in definitiva, la vulnerabilità del settore orticolo alle variabili climatiche e l’importanza di monitorare costantemente l’evoluzione del mercato per adattare le strategie di vendita e distribuzione.