Allevi a Roma: Musica, Eresia e la Forza di MM22

Roma, Terme di Caracalla: un palcoscenico avvolgente, testimone di secoli di storia, accoglie Giovanni Allevi per la prima data di un tour speciale, “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV”. Un evento che non è solo un concerto, ma un percorso artistico e umano, un ritorno alla vitalità per Allevi, segnato da una sfida personale e dalla presentazione della sua ultima, intensa opera: MM22. La presenza calorosa del pubblico, un’ovazione che lo accoglie, esprime un affetto profondo e un’attesa condivisa.La serata si apre con un omaggio alle composizioni che hanno definito il suo percorso, brani come “Go with the flow” e “Our Future”, sublimati da un’illuminazione suggestiva e dalle riflessioni dello stesso Allevi. La sua musica, un connubio di melodie evocative e armonie complesse, trascende le barriere del genere, unendo il linguaggio del pianismo classico con contaminazioni elettroniche e atmosfere cinematografiche. A questi successi si aggiungono reinterpretazioni orchestrali di classici come “Sunrise”, “Come sei veramente” e “Flowers”, che amplificano la loro emotività e potenza espressiva.Il culmine della prima parte è riservato alla presentazione in anteprima internazionale di MM22, un progetto ambizioso che nasce dalla resilienza e dalla profonda introspezione dell’artista. Questa volta, l’evento si arricchisce di un dialogo intellettuale con Alessandro Barbero, uno stimato storico, con cui Allevi affronta il tema dell’eresia. La conversazione, intrisa di ironia e profondità, si apre su una riflessione amara: gli eretici, nella storia, hanno quasi sempre incontrato un destino infelice. La risposta del professore, puntuale e provocatoria, genera un’ondata di risate nel pubblico.MM22, tuttavia, è più di una semplice composizione musicale. È un atto di trasformazione, un’opera concepita come risposta creativa al mieloma multiplo, la malattia che ha colpito Allevi. Partendo dalle lettere del termine medico, l’artista applica un metodo ispirato a Bach, traducendo ogni lettera in una nota musicale. Il risultato è un toccante Concerto per violoncello e orchestra, un racconto sonoro della sua battaglia contro la malattia, un’ode alla forza interiore e alla capacità di trovare bellezza e significato anche nelle circostanze più difficili.Il concerto si configura come un viaggio che interroga il rapporto tra arte, scienza e condizione umana. Ogni tappa del tour – Taormina, Venezia e Firenze – è dedicata a un tema filosofico specifico, con ospiti di spicco che arricchiscono il dialogo. A Taormina, Vito Mancuso esplorerà il Sacro; a Venezia, Luciano Floridi si confronterà con la Follia; e a Firenze, Amalia Ercoli Finzi illuminerà il concetto di Bellezza. Un’occasione unica per il pubblico di immergersi in un universo di emozioni, riflessioni e ispirazione, accompagnato dalla musica commovente e dalla forza inesauribile di Giovanni Allevi. Il tour “Giovanni Allevi – Special Events – Summer MMXXV” è più che un concerto; è un inno alla vita, all’arte e alla capacità di superare i propri limiti.