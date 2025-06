Bruce Springsteen: Tracks II, un tesoro musicale inedito.

L’estate si tinge di un’eco inattesa per gli appassionati di Bruce Springsteen: venerdì prossimo sarà inaugurata una finestra inedita sul suo vasto universo creativo con l’uscita di “Tracks II”, una raccolta monumentale di sette album rimasti a lungo nel limbo della sua produzione. Un vero e proprio tesoro musicale, composto da ben 83 brani, la stragrande maggioranza dei quali – 74 per l’esattezza – mai ascoltati prima.Più che una semplice colonna sonora, “Tracks II” rappresenta un viaggio esplorativo nell’evoluzione artistica di Springsteen, un affresco sonoro che rivela una pluralità di influenze e sperimentazioni, spesso celate dietro l’immagine iconica del “Boss”. L’offerta musicale è incredibilmente varia: dalle atmosfere intime e quasi rudimentali del lo-fi, a suggestioni country malinconiche, passando per l’eleganza di arrangiamenti retro-pop e l’audace incursione nel territorio del sintetico, fino a riscoprire l’energia vibrante del mariachi e la maestosità dell’orchestra.Questi album, frutto di un periodo di intensa attività creativa, erano stati concepiti e, in alcuni casi, già sottoposti a processi di missaggio e mastering impeccabili, per poi essere temporaneamente accantonati da Springsteen stesso. Un archivio di opere “alternative”, percorsi musicali che non hanno trovato immediatamente posto nel suo percorso discografico.La cura e la valorizzazione di questo materiale prezioso sono state affidate a Ron Aniello, fedele collaboratore e abile polistrumentista, con il quale Springsteen ha già condiviso anni di lavoro dal 2010. Aniello ha contribuito a ottimizzare la qualità del suono, affinando le registrazioni originali e, in alcune tracce, arricchendole con delicati interventi orchestrali.Come sottolinea Aniello in un’intervista al New York Times, “Tracks II” non include nuove performance vocali: sono le interpretazioni autentiche dell’epoca, testimonianze di un artista in continua ricerca e sperimentazione. L’uscita di “Tracks II” non è quindi un mero evento discografico, ma un’occasione unica per immergersi in un capitolo dimenticato della carriera di Bruce Springsteen, per comprendere meglio le sue radici artistiche e per apprezzare la sua inesauribile capacità di reinventarsi. Un regalo per i fan di lunga data e una porta d’accesso sorprendente per i nuovi ascoltatori.