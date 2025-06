Elisa a San Siro: concerto, arte e sostenibilità

Un’icona del panorama musicale italiano fa il suo trionfale debutto a San Siro, un palcoscenico leggendario che corona una carriera costellata di successi e collaborazioni prestigiose, da Ligabue a Jovanotti, passando per Cesare Cremonini e Giuliano Sangiorgi. Ma questo concerto non è solo una celebrazione artistica; è un manifesto per un futuro sostenibile, un impegno tangibile che Elisa, con profonda convinzione, dichiara: “La bellezza e la responsabilità ambientale non sono più due entità separate, ma due facce della stessa medaglia”.Elisa, vincitrice di Sanremo e due Targhe Tenco, ha trasformato questo evento in un laboratorio di sostenibilità, un progetto green che permea ogni aspetto dello spettacolo. L’ingresso allo stadio rivela subito l’impegno: un palco avvolto da una vegetazione lussureggiante, liane luminose e edera che si snodano su una struttura in legno decorata con fiori giganti. I megaschermi proiettano immagini evocative della natura, un continuo richiamo all’armonia tra uomo e ambiente. Elisa appare avvolta da un abito bianco, un kimono di seta prodotto eticamente, senza sfruttamento serico, opera dello stilista Tiziano Guardini, preludio a una collezione di look eco-consapevoli curata da designer sensibili all’ambiente come Marco Rambaldi.L’evento, concepito per minimizzare l’impatto ambientale, lascia in eredità a Milano un’oasi verde innovativa: Plantasia – Parco Sonoro, un’area degradata riqualificata attraverso la fitobonifica, destinata a diventare il primo parco sonoro cittadino grazie a un investimento di un milione di euro, finanziato tra risorse pubbliche e donazioni corali.Lo spettacolo prende il via con l’intro di “Ok Giorgio”, per poi esplodere con i classici “Labyrinth”, “Rainbow” e “Broken”, che il pubblico intona a squarciagola. “Non so come ringraziarvi per questo sogno” confida Elisa, ricordando la precedente occasione in cui si era esibita a San Siro, in apertura dei Coldplay. “Oggi siamo qui per la mia musica, un sogno che avete voluto voi, e a voi lo voglio dedicare”.Tra un brano e l’altro, Elisa offre un toccante discorso sulla necessità di proteggere il pianeta, affiancata dalle coriste che impugnano il “bastone dell’acqua”, un simbolo di purificazione e rinascita. Un canto maori, interpretato da Nauria, amplifica il messaggio di connessione con la terra. L’atmosfera si fa intensa con “A prayer”, con Elisa al tamburo, e con una struggente interpretazione di “Hallelujah”, che trasforma San Siro in un coro di luci e emozioni.A seguire, l’arrivo di Giuliano Sangiorgi, accolto con entusiasmo, con cui Elisa interpreta “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”. Un medley energico, accompagnato da skater che si esibiscono su un half pipe, prepara l’arrivo di Dardust per “Palla al centro”, che a sua volta introduce Jovanotti, anch’egli vestito di bianco. Lorenzo resta sul palco per un’interpretazione di “Le tasche piene di sassi” e “Poetica”, con Cesare Cremonini al pianoforte. Segue l’esibizione di ex Lunapop, accolto con un boato, per “Nonostante tutto”. “Quando sono con te sul palco non mi basta mai” dichiara Cesare a Elisa, lasciandola sola per l’interpretazione di “Luce”. Elisa si apre poi, ammettendo la sua paura iniziale, dedicando “L’anima vola” alla memoria di Elena Dellepiane, una giovane fan scomparsa prematuramente.L’arrivo di Giorgia, in elegante completo pantalone nero, scatena un nuovo applauso fragoroso. “Abbiamo sempre bisogno di pace, sempre e per sempre pace” proclama l’artista, prima di interpretare “Together” con Elisa.I bis sono dedicati al duetto con Luciano Ligabue, riproponendo i loro celebri successi, “Gli ostacoli del cuore” e “A modo tuo”. Il concerto si conclude con “Qualcosa che non c’è”, un sigillo emotivo per il sogno milanese di Elisa, un’artista che ha saputo coniugare arte, passione e impegno per un futuro più verde e sostenibile.