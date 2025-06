“Il Grande Cinema: Un Viaggio nel Patrimonio Audiovisivo Italiano e Mondiale”Per celebrare un quarto di secolo di impegno e passione, Rai Cinema lancia “Il Grande Cinema”, una programmazione estiva ambiziosa che trascende la semplice selezione di film. Si tratta di un vero e proprio viaggio a immersione nel cuore del cinema, un’occasione per riappropriarsi di un patrimonio culturale spesso disperso o dimenticato. L’iniziativa, presentata da Paolo Del Brocco e Adriano De Maio, non si limita a presentare cento titoli, ma proietta una luce nuova su generi, autori e tendenze che hanno plasmato la storia del cinema.L’offerta è caleidoscopica: dai capolavori d’autore che hanno ridefinito le regole dell’espressione cinematografica, a film di puro intrattenimento capaci di coinvolgere e commuovere, fino a documentari che esplorano le profondità della realtà e cortometraggi che rivelano talenti emergenti. Un’attenzione particolare è riservata al cinema internazionale, con una selezione di opere che testimoniano la ricchezza e la diversità delle narrazioni globali.”Il Grande Cinema” non è solo una vetrina di titoli significativi, ma un’opportunità per riscoprire figure chiave del cinema italiano, da Fellini a Pasolini, da Antonioni a Bertolucci, e per apprezzare la loro influenza sulla cultura contemporanea. Verranno riproposti film dimenticati, opere rare, e alcuni titoli imprescindibili che meritano di essere rivisti alla luce di nuove prospettive critiche.L’iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare un pubblico ampio e diversificato al cinema d’autore, demistificando l’idea che esso sia un genere elitario e inaccessibile. Il programma mira a stimolare la discussione, la riflessione e la riscoperta di un linguaggio artistico che continua a essere uno strumento potente per comprendere il mondo che ci circonda. Oltre alla semplice fruizione, “Il Grande Cinema” intende promuovere una cultura cinematografica più consapevole, incoraggiando gli spettatori a esplorare, a confrontarsi e a formarsi una propria opinione. È un tributo non solo ai venticinque anni di Rai Cinema, ma a tutta la storia del cinema e al suo ruolo cruciale nella costruzione della nostra identità culturale. La programmazione si configura dunque come un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo di incontro tra generazioni e culture, un invito a perdersi e ritrovarsi nel magico universo delle immagini in movimento.