Pirateria digitale: un costo nascosto per l’Italia.

## Il peso occulto della pirateria: un’analisi approfondita tra economia, cultura e innovazione tecnologicaIl fenomeno della pirateria digitale continua a rappresentare una sfida complessa e persistente per l’Italia, incidendo pesantemente sull’economia, sulla creatività e sulla struttura stessa del panorama culturale. Nonostante una crescente consapevolezza dei rischi legali connessi alla fruizione illecita di contenuti audiovisivi, i dati del Rapporto Fapav/Ipsos rivelano che, nel 2024, il 38% degli italiani adulti ha, almeno una volta, acceduto in maniera non autorizzata a film, serie TV, eventi sportivi in diretta e altri programmi. Questo si traduce in un’attività illecita stimata in circa 295 milioni di atti, un numero che testimonia la diffusione del problema e la sua capacità di resistere agli sforzi di contrasto.L’impatto economico è vertiginoso. Si stima una perdita di fatturato complessiva per il Paese di 2,2 miliardi di euro, con un impatto negativo sul Prodotto Interno Lordo (PIL) stimato in 904 milioni di euro e la messa a rischio di ben 12.100 posti di lavoro. Questo dato non può essere considerato a margine, ma deve essere analizzato come un danno strutturale che incide sulla capacità del sistema Paese di generare ricchezza e di sostenere l’occupazione.Il settore dello sport e dell’intrattenimento, strategici per l’identità culturale e il tessuto economico nazionale, sono particolarmente colpiti. La perdita di fruizioni sportive legali, stimata a 12 milioni, si traduce in un danno economico di 350 milioni di euro. Il cinema e le serie TV subiscono perdite ancora più significative, con 778 milioni di euro persi a causa della pirateria, un valore che si riferisce solo alla perdita di potenziali entrate da licenze legali. Questo dato riflette la fragilità di un modello di business che si basa su una catena di sfruttamento dei diritti, spesso compromessa dalla facile reperibilità di copie illegali.La recente introduzione della legge antipirateria e l’attivazione di Piracy Shield, una piattaforma in grado di bloccare la pubblicazione illegale di contenuti sportivi in diretta entro 30 minuti, rappresentano passi avanti importanti nella lotta al fenomeno. Tuttavia, come sottolinea Federico Bagnoli Rossi, presidente di Fapav, la deterrenza rimane fondamentale e l’auspicio è che Piracy Shield possa essere esteso anche al blocco di siti che trasmettono film e serie TV.Oltre agli aspetti legali e tecnologici, la sensibilizzazione del pubblico riveste un ruolo cruciale. Come evidenzia Giacomo Lasorella, presidente dell’Agcom, è in corso una consultazione pubblica per un regolamento che miri a proteggere i contenuti originali attraverso interventi più mirati. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sottolinea l’importanza di un inasprimento delle pene per i consumatori finali e per coloro che commercializzano prodotti illegali, al fine di promuovere un cambiamento culturale.L’impatto sulla filiera audiovisiva è devastante, come testimonia Alessandro Usai, presidente dell’Anica, che parla di un danno “impressionante”. Il camcording, ovvero la registrazione illecita di film nelle sale cinematografiche, rappresenta una fonte significativa di pirateria, e Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, sta lavorando a una normativa per contrastarlo efficacemente. Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, infine, sottolinea la necessità di porre fine al senso di impunità che ancora pervade molti consumatori di contenuti pirata.In conclusione, la lotta alla pirateria richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga il legislatore, le forze dell’ordine, le piattaforme di streaming, i produttori di contenuti e, soprattutto, il pubblico. È necessario rafforzare gli strumenti di contrasto, promuovere la legalità e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di sostenere la creatività e l’innovazione attraverso la fruizione di contenuti autorizzati. Solo così sarà possibile arginare il peso occulto della pirateria e preservare il patrimonio culturale ed economico del nostro Paese.