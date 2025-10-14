Addio Cesare Paciotti: lutto nel mondo della moda e a Civitanova

La comunità di Civitanova Marche, e l’intero panorama della moda italiana, sono in lutto per la perdita di Cesare Paciotti, figura emblematica nel mondo della calzatura.

A 69 anni, l’imprenditore e stilista si è spento nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto economico e culturale del territorio marchigiano.

Cesare Paciotti non è stato semplicemente un calzolaio; è stato un visionario che ha saputo trasformare un’antica tradizione artigianale in un brand riconosciuto a livello globale.

Nato e cresciuto a Civitanova, città storicamente legata alla produzione di scarpe, Paciotti ha ereditato la passione per il mestiere dal padre, ma l’ha elevata a vera e propria arte, fondendo sapientemente maestria tecnica e audacia creativa.

Il suo marchio, “Cesare Paciotti”, è diventato sinonimo di lusso, eleganza e innovazione.

Le sue creazioni, spesso caratterizzate da dettagli ricercati, materiali pregiati e un tocco di eccentricità, hanno calcato le passerelle di Milano e Parigi, adornando i piedi di personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e della politica.

Paciotti ha interpretato il concetto di “made in Italy” con orgoglio, promuovendo l’eccellenza artigianale italiana e contribuendo significativamente all’immagine positiva del nostro paese all’estero.

Il successo di Paciotti non si è limitato all’ambito della moda.

L’imprenditore ha dimostrato una grande attenzione per il territorio, sostenendo iniziative locali e creando opportunità di lavoro per la sua comunità.

La sua figura rappresenta un modello di imprenditorialità responsabile, capace di coniugare profitto e impegno sociale.

La scomparsa di Cesare Paciotti segna la fine di un’epoca e lascia un’eredità preziosa.

I suoi modelli continuano a ispirare nuove generazioni di stilisti e artigiani, mentre il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia della moda italiana.

I funerali, programmati per martedì 14 ottobre nella chiesa di San Pietro in Piazza XX Settembre a Civitanova Marche, rappresentano un momento di cordoglio e di commozione per un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore della sua città e nel mondo della moda.

La sua storia è la dimostrazione tangibile di come la passione, il talento e il duro lavoro possano trasformare un piccolo borgo marchigiano in un centro di eccellenza nel panorama internazionale.