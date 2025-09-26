Addio Claudia Cardinale: omaggio a Parigi e commemorazione a Nemours.

Martedì 30 settembre, alle ore 14:30, la comunità parigina accoglierà un ultimo, commosso tributo a Claudia Cardinale, figura di spicco nel panorama artistico e filantropico contemporaneo, presso la chiesa di Saint-Roch, situata nel cuore del primo arrondissement, in rue Saint-Honoré.

La celebrazione religiosa, officiata in sua memoria, sarà un momento di riflessione e di condivisione del ricordo di una donna che ha saputo coniugare l’eccellenza creativa con un profondo impegno sociale.

Il legame di Claudia Cardinale con la terra natale, Nemours, sarà commemorato mercoledì 1° ottobre, alle ore 15:00, nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste, dove avrà luogo un ulteriore rito funebre, un gesto di vicinanza da parte della comunità che l’ha vista crescere e maturare.

Per Claudia Cardinale, l’arte trascendeva la mera espressione estetica; era concepita come un potente catalizzatore di cambiamento sociale, un linguaggio universale capace di superare barriere culturali e ideologiche.

Questa visione, profondamente radicata nel suo animo, la spinse a fondare la Fondazione Claudia Cardinale, un’istituzione dedicata a sostenere progetti artistici innovativi e a promuovere l’educazione attraverso l’arte, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La Fondazione, nata dal desiderio di Claudia di lasciare un’eredità tangibile e duratura, si impegna a fornire opportunità creative, a coltivare talenti emergenti e a utilizzare l’arte come strumento di inclusione e di empowerment.

Il suo approccio multidisciplinare abbraccia diverse forme d’arte, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al digitale, con l’obiettivo di creare ponti tra generazioni e culture diverse.

Chiunque desideri onorare la memoria di Claudia Cardinale e sostenere la sua visione, può contribuire alla Fondazione Claudia Cardinale attraverso una donazione, un gesto che permetterà di perpetuare il suo spirito filantropico e di ampliare l’impatto positivo delle sue iniziative (https://fondazione.

cc/fr/).

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma l’eredità della sua opera continuerà a ispirare e a illuminare il cammino di coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte.