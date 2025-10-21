Antonello Falqui: L’Architetto Segreto della Televisione Italiana

Antonello Falqui: Architetto di Emozioni TelevisiveIl documentario “Le mille luci” di Fabrizio Corallo, in onda su Rai 3 il 7 novembre, è un affresco vivido e commovente sulla figura di Antonello Falqui, regista visionario che ha plasmato l’identità del varietà televisivo italiano.

Più che una semplice biografia, il film è un’indagine sul concetto stesso di intrattenimento di qualità, un’esplorazione del rapporto tra arte, spettacolo e servizio pubblico.

Nato a Roma nel 1925, figlio dello stimato critico letterario Enrico Falqui, Antonello ereditò una profonda sensibilità artistica e un acuto spirito critico.

Il documentario, realizzato in occasione del centenario della sua nascita, attinge a un ricco patrimonio di materiali d’archivio delle Teche Rai e di Luce Cinecittà, e arricchito dalle testimonianze di personalità del mondo dello spettacolo come Gianni Morandi, Christian De Sica, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Michele Guardì e altri ancora, per tracciare il percorso di un uomo che ha saputo coniugare impeccabilmente estetica, innovazione e rigore formale.

Falqui, fin dagli esordi con programmi come “Il Musichiere”, capì che la televisione, pur essendo un medium di massa, poteva – e doveva – aspirare a elevati standard qualitativi.

La sua visione si distanziò da un intrattenimento puramente leggero, proponendo un varietà che fosse al contempo elegante, ritmato e capace di stimolare il pensiero.

Credeva fermamente che la televisione dovesse essere un riflesso della realtà, ma anche un luogo di evasione e di piacere, un’occasione per coltivare il buon gusto e affinare il senso critico dello spettatore.

Il documentario evidenzia il ruolo cruciale di Falqui come architetto di emozioni, capace di creare mondi visivi unici e di valorizzare i talenti dei suoi interpreti.

Il rapporto con Mina, in particolare, si rivela un elemento centrale della sua carriera.

Falqui ne intuì il potenziale artistico e ne fece la protagonista indiscussa di “Studio Uno”, trasformandola in una vera e propria icona televisiva.

L’amicizia, pur intensa, conobbe un’inaspettata rottura dopo il ritiro dalle scene di Mina, un evento che lasciò un segno profondo nel regista.

La voce di Mina, giunta a Falqui in un messaggio vocale per il suo novantesimo compleanno, testimonia la persistenza di un affetto sincero e duraturo.

L’estro di Falqui si manifestò anche nella sua capacità di guardare oltre i confini italiani, importando sul palcoscenico nazionale star internazionali come le gemelle Kessler, la cui presenza generò un acceso dibattito con la censura dell’epoca.

La sua visione cosmopolita e la sua sensibilità artistica lo portarono a sperimentare nuove forme di linguaggio televisivo, anticipando molte delle tendenze che avrebbero caratterizzato il futuro del broadcasting. Il documentario “Le mille luci” non è solo un omaggio a un grande artista, ma anche una riflessione sulla funzione del servizio pubblico e sulla responsabilità che ne deriva.

Un invito a riscoprire un’epoca d’oro della televisione italiana, quando l’intrattenimento era sinonimo di qualità e di cultura.