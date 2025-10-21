BookCity 2025: Milano, un Mosaico di Storie e Idee

BookCity 2025: Un Mosaico Culturale che Riscrive il Paesaggio MilaneseDal 10 al 16 novembre, Milano si trasforma in un vibrante crocevia di storie, riflessioni e incontri con la quattordicesima edizione di BookCity, un festival letterario di respiro cittadino promosso dal Comune e dalla Fondazione BookCity.

Quest’anno, l’evento si presenta come un’esperienza immersiva, una vera e propria “rete” culturale che abbraccia l’intera area metropolitana, distribuendo ben 1359 eventi in 403 sedi dislocate in tutti i Municipi e nelle città limitrofe.

Un’architettura culturale complessa, che coinvolge 2715 protagonisti – scrittori, intellettuali, artisti, giornalisti e lettori – e si appoggia a un solido sistema di 52 librerie e 62 biblioteche, veri e propri fulcri della vitalità culturale locale.

L’apertura ufficiale, fissata per il 12 novembre, vedrà l’onorificenza del Sigillo della Città conferita allo scrittore irlandese Colum McCann, autore di opere di ampio respiro come “La legge del fiume” e “I figli del buio”, con la partecipazione della giornalista e scrittrice Cecilia Sala.

Questo evento inaugurale segna l’inizio di una settimana dedicata all’esplorazione di un tema centrale: “Il potere delle idee / Le idee del potere”.

Il focus tematico di quest’anno non si limita a un semplice argomento, ma si configura come un vero e proprio invito a un’analisi critica e profonda del ruolo della cultura nel plasmare, influenzare e interrogare le dinamiche sociali, politiche ed economiche di una società in perenne evoluzione.

Ispirato ai versi di figure poetiche femminili del Novecento, il festival si articola in quattro percorsi principali – possibilità, fragilità, opportunità e minacce – che mirano a stimolare una riflessione articolata e sfaccettata.

La spiritualità, con incursioni nel pensiero di San Francesco, trova spazio significativo, così come i temi dell’adolescenza, dell’amore e dello sport, quest’ultimo celebrato attraverso il progetto “Tedofori – 21 parole per un abbecedario sportivo”, in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che incarnano un’ambizione collettiva e un’opportunità di riscatto per il territorio.

Come sottolineato dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi durante la presentazione al Teatro Piccolo Grassi, BookCity incarna lo spirito unico dei festival diffusi, un modello che vede la città di Milano non come un palcoscenico isolato, ma come un organismo vivente dove cultura, comunità e spazio urbano si fondono in un’esperienza condivisa.

Il festival non è solo una serie di eventi letterari, ma un vero e proprio laboratorio culturale, un luogo di incontro e scambio dove le idee si generano, si diffondono e contribuiscono a definire l’identità di una città aperta al mondo e proiettata verso il futuro.