Brancaccio: Musical, Classici e Nuove Storie a Roma

Il Teatro Brancaccio, consolidato punto di riferimento per il musical a Roma, ripropone un cartellone ricco di classici amati e nuove, audaci proposte, confermando un legame profondo con il suo pubblico, che supera annualmente le 230.000 presenze.

Il programma, frutto di un’attenta miscela tra nostalgia e innovazione, celebra la tradizione ma proietta lo sguardo verso nuove narrazioni.

A inaugurare la stagione, dall’11 dicembre, ritorna “Aggiungi un posto a tavola”, un pilastro del teatro musicale italiano, un’opera di Garinei e Giovannini che ha conquistato oltre 60.000 spettatori nella sua celebrazione del cinquantesimo anniversario.

Lo spettacolo, più di un semplice intrattimento, si configura come un messaggio universale di speranza e riconciliazione, un inno alla pace in un’epoca segnata da tensioni e conflitti.

La regia, curata da Marco Simeoli, vede la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione, mentre Giovanni Scifoni incarna magistralmente Don Silvestro.

Un cast corale vibrante, con Sofia Panizzi nel ruolo di Clementina, Francesco Zaccaro come Toto e lo stesso Simeoli nel ruolo del sindaco, completa il quadro, restituendo al pubblico l’energia contagiosa che ha reso quest’opera un simbolo del musical italiano.

Il cartellone non si limita a omaggiare i successi del passato.

Il Brancaccio si fa palcoscenico di progetti originali e suggestivi, a partire da “Frida Opera Musical”, in scena dal 13 al 23 novembre.

Questo kolossal racconta la vita intensa e travagliata di Frida Kahlo, interpretata da una Federica Butera capace di incarnare la forza e la spiritualità dell’artista messicana.

Andrea Ortis, oltre a vestire i panni di Diego Rivera, firma soggetto e regia, creando uno spettacolo visivamente potente e emotivamente coinvolgente.

Drusilla Foer, in un ruolo cruciale, incarna Catrina, figura simbolica della cultura popolare messicana, personificazione della morte e della vita, aggiungendo un tocco di magia e mistero.

Il 2024 si apre con la riproposizione di “La Divina Commedia Opera Musical”, un’opera monumentale che ha riscosso enorme successo anche in Cina, dal 24 febbraio al 1 marzo.

Ancora una volta, Andrea Ortis dimostra la sua versatilità, interpretando Virgilio e curando la regia, affiancato da Antonello Angiolillo nel ruolo di Dante e Myriam Somma nella parte di Beatrice.

Successivamente, dal 22 al 25 gennaio, torna “Anastasia”, diretto da Federico Bellone, un viaggio emozionante alla scoperta di un’identità perduta.

Il programma include anche performance internazionali di prestigio, come il cult “Rocky Horror Picture Show”, portato in scena da una compagnia britannica, e un omaggio a un personaggio iconico: “Topo Gigio”, con la regia di Maurizio Colombi, che racconta non solo la storia del topolino ma anche quella della donna che ne ha concepito l’idea e lo ha portato alla ribalta mondiale.

Un cartellone eclettico, capace di coniugare la tradizione e l’innovazione, il divertimento e la riflessione, che conferma il Teatro Brancaccio come uno dei principali centri di produzione e fruizione del musical in Italia.