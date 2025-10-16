Capo Plaza: Data e Dettagli di Hustle Mixtape Vol. 2

Il ruggito anticipato a febbraio, risuonando tra le luci dell’Unipol Arena di Assago, si materializza ora in una data precisa: 31 ottobre.

È il giorno in cui Capo Plaza svelerà al mondo “Hustle Mixtape Vol.

2″, un ritorno alle fondamenta che hanno plasmato il suo percorso artistico.

Questo nuovo capitolo, erede del successo planetario del primo mixtape, certificato doppio platino, non è una semplice raccolta di tracce, ma un’immersione nelle atmosfere potenti e inconfondibili del drill e della trap che hanno definito la sua ascesa.

Il percorso di Capo Plaza è segnato da una costante evoluzione, un affinare del suo stile che ha contribuito a costruire un’impronta riconoscibile, un’energia palpabile che lo ha portato a collezionare un palmares straordinario: 78 dischi di platino e 37 d’oro, testimonianza di un successo duraturo e condiviso.

“Hustle Mixtape Vol.

2″ si inserisce in una traiettoria artistica che si arricchisce costantemente.

Il precedente album, “Ferite”, ha rappresentato un punto di svolta, un atto di coraggio che ha visto l’artista spogliarsi delle sue armature, condividendo con il pubblico una profondità emotiva inesplorata fino ad allora.

“Ferite” ha infranto ogni record, raggiungendo la vetta della classifica Fimi/GfK con il miglior debutto su Spotify Italia del 2024 e conquistando la seconda posizione nella classifica globale.

In “Ferite”, Capo Plaza ha dimostrato una versatilità sorprendente, sapendo equilibrare la fedeltà alle sue radici rap/trap con la ricerca di nuove sonorità e la collaborazione con artisti di calibro internazionale come Mahmood, Annalisa e Anna.

Questo disco non solo ha consolidato la sua posizione di protagonista assoluto nel panorama musicale italiano, ma ha anche rivelato una capacità unica di fondere autenticità, vulnerabilità e sperimentazione sonora, tracciando un sentiero verso una nuova dimensione artistica.

“Hustle Mixtape Vol.

2” si presenta quindi come il naturale proseguimento di questa esplorazione, un viaggio nelle profondità del suo universo creativo, pronto a incendiare le classifiche e a conquistare nuovi ascoltatori.