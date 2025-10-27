Capri Hollywood: 30 Anni di Cinema, Talenti e Premi a Roma

La celebrazione del trentesimo anniversario di Capri Hollywood – The International Film Festival si è concretizzata in una serata di prestigio al Palazzo delle Esposizioni di Roma, durante il Roma Fall Gala – The Producers night.

L’evento, promosso dall’Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, ha rappresentato un omaggio alla produzione cinematografica italiana e internazionale, sancendo un percorso di tre decenni di valorizzazione del talento e di promozione del cinema come ponte culturale tra i popoli.

Al centro dell’attenzione, il prestigioso Capri 30th Award, attribuito all’attrice spagnola Karla Sofia Gascon e al rinomato regista Matteo Garrone, insieme ai produttori Riccardo Tozzi (Cattleya), Nicola Claudio (Rai Cinema), Rita Rusić e McKenna Marshall.

Un riconoscimento che sottolinea l’importanza cruciale della figura del produttore nell’ecosistema cinematografico, artefice di visione, di investimento e di dialogo con il mercato globale.

La serata, che ha visto la partecipazione di un parterre eccezionale, ha riunito personalità di spicco del mondo del cinema, della musica e dell’imprenditoria.

Oltre al sindaco di Capri, Paolo Falco, e ai presidenti del festival, Tony Petruzzi e Tony Renis, hanno brillato sul red carpet nomi affermati come Vince Riotta, Darko Peric, Ronn Moss, Siena Agudong, Marcello Fonte, Letizia Toni, Didi Anderson, Massimo Boldi, Donatella Finocchiaro, Marco Leonardi, Claudia Marchiori, Kaspar Capparoni, Mariana Falace, Daniel McVicar, Elisabetta Pellini e numerosi altri professionisti, da registi emergenti a produttori consolidati.

L’atmosfera festosa è stata amplificata dalle esibizioni musicali a cura della Paradise Orchestra di Moreno Conficconi, arricchita dalla presenza di ospiti di grande rilievo come Dolcenera, Amedeo Minghi, il tenore Alessandro Liberatore e la mezzo-soprano Sandra Pastrana, a celebrare il celebre “reuccio dell’Anema e Core” di Capri, Gianluigi Lembo.

La presenza di figure chiave del panorama istituzionale e imprenditoriale, quali Raffaele Ranucci (Ad della Fondazione Musica per Roma), Federico Ekberg e Raffaele Borriello, Nicola Corigliano di Intesa Sanpaolo e Daniele Taddei (presidente degli Studios), testimonia il ruolo strategico del festival come piattaforma di incontro tra cultura, economia e innovazione.

Una serata che non solo ha celebrato il passato, ma ha anche proiettato lo sguardo verso il futuro, ribadendo l’impegno di Capri Hollywood a promuovere la creatività, la diversità e l’eccellenza nel cinema, un linguaggio universale capace di emozionare, informare e connettere le persone al di là dei confini geografici e culturali.

La presenza di influencer e talenti emergenti, come Ludovica Cutuli, Alessandro Capparoni e altri, suggerisce un’attenzione particolare al rinnovamento generazionale e all’ampliamento del pubblico.