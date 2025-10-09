Cinevox ReFramed: Cinema Italiano, Nuova Musica, Eredità Sonora

Un’onda di nostalgia e innovazione si propaga nel panorama musicale italiano grazie a “Cinevox ReFramed”, un progetto discografico che reinterpreta il patrimonio sonoro del cinema italiano attraverso le lenti della scena musicale contemporanea.

L’album, in uscita il 24 ottobre con pre-ordini già attivi in formato vinile e digitale, è un omaggio a tre maestri indiscussi della colonna sonora: Piero Umiliani, Piero Piccioni e Riz Ortolani, figure cardine che hanno plasmato l’identità della musica da film italiana.

Dieci talenti emergenti – Whitemary, Gaia Banfi, Studio Murena, Il Mago del Gelato, Lowtopic, Wism, Godblesscomputers, Agenda dei Buoni Propositi, Rbsn e Coca Puma – si cimentano in questa sfida creativa, rileggendo brani iconici attingendo agli archivi storici di Cinevox, l’etichetta che ha accompagnato la storia del cinema italiano, collaborando con giganti come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.

“Cinevox ReFramed” non è una semplice cover band.

Si tratta di una profonda operazione di *ri-contestualizzazione*, dove ogni artista declina la rielaborazione in maniera peculiare, infondendovi la propria identità stilistica e la propria visione artistica.

Il progetto si configura come un mosaico sonoro variegato, dove ogni traccia rappresenta un universo espressivo autonomo, pur rimanendo ancorato al materiale originale.

L’approccio di Studio Murena, che ripropone una nuova versione di “Cannemozze (Scacco alla Regina)”, ne è un esempio eloquente.

Il gruppo milanese, con una formazione artistica anche nel campo delle arti visive, sottolinea l’importanza del dialogo tra musica e immagini, principi guida del loro lavoro.

La loro reinterpretazione, intrisa di suggestioni sonore anni ’60 e ’70, riprende la tensione sottile del brano originale, amplificandola attraverso un sapiente uso di campionamenti vocali e texture sonore evocative.

L’ambizione di “Cinevox ReFramed” va oltre il mero esercizio di recupero storico.

Si tratta di una vera e propria *immersione generazionale*, un tentativo di far conoscere e apprezzare un repertorio musicale spesso dimenticato, rendendolo accessibile a un pubblico più giovane.

L’immagine di copertina, che giustappone il volto di una donna matura e il suo ritratto da giovane, incarna questo concetto di ponte tra passato e futuro, simboleggiando la capacità della musica di trascendere il tempo e di rinnovarsi continuamente.

Il progetto sarà celebrato con tre eventi esclusivi: a Roma (Casa del Cinema), Milano (Onda Listening Bar) e Napoli (Lento Hi-Fi), che offriranno sessioni di ascolto dedicate e DJ set realizzati dai partecipanti.

In definitiva, “Cinevox ReFramed” non è solo un album, ma un’esperienza sensoriale, un invito a riscoprire la magia della musica da film italiana, un omaggio alla sua eredità e una testimonianza della sua vitalità nel presente.

Il progetto si presenta come una potente affermazione: la musica e le immagini sono un unico linguaggio universale, capaci di evocare emozioni profonde e di creare nuovi significati.