Disney Immersive: Un Sogno da Vivere a Roma.

Un viaggio onirico nel cuore dell’animazione Disney, un’esperienza sensoriale che trascende la semplice visione per immergere il visitatore in un universo di meraviglia e nostalgia.

A Roma, al Teatro Eliseo, debutta “Immersive Disney Animation”, un evento che, forte del successo riscontrato in ventiquattro città e di un pubblico di oltre un milione e mezzo di persone, si propone di ridefinire il concetto di intrattenimento.

Più che una mostra, si tratta di una trasmutazione, una metamorfosi che permette di respirare l’aria di Zootropolis accanto a Judy Hopps, di condividere le ansie di Ariel nelle profondità marine, di librarsi sulle correnti di un tappeto magico con Aladdin, di entrare nel caleidoscopio di colori e affetti che caratterizza la Casita di Mirabel e della famiglia Madrigal.

Un’immersione totale, orchestrata da Lighthouse Immersive Studios, un’azienda leader nel campo delle esperienze immersive proiettate, con un pedigree di successo che include “The Original Immersive Van Gogh”.

La collaborazione tra i Walt Disney Animation Studios e Lighthouse Immersive Studios è il fulcro di un progetto ambizioso: celebrare un secolo di storie animate iconiche, distillando l’essenza della magia Disney in un linguaggio contemporaneo e coinvolgente.

La produzione esecutiva è guidata da J.

Miles Dale, produttore premio Oscar per “La forma dell’acqua”, che sottolinea l’importanza di preservare l’integrità emotiva delle storie originali, sfruttando la tecnologia immersiva non come fine a sé stesso, ma come strumento per amplificare la connessione tra il pubblico e i suoi personaggi preferiti.

“L’obiettivo è evocare un senso di meraviglia e scoperta, permettendo ai visitatori di rivivere momenti iconici in un modo completamente nuovo,” dichiara Dale.

L’impianto scenico, concepito dal Global Creative Director di Lighthouse Immersive Studios, David Korins (Tony Award nominee e figura chiave in produzioni di successo come “Hamilton”), è un vero e proprio trionfo di creatività.

Duemila metri quadrati ospitano un universo di immagini, proiettate da trenta proiettori, e gestiti da un team di trecento professionisti.

La spettacolarità non si limita alla potenza visiva: pavimentazioni interattive reagiscono ai movimenti del pubblico, mentre braccialetti personalizzati sincronizzano le luci in un balletto suggestivo.

Un momento di puro incanto è garantito dalla presenza di Gazillion Bubbles, che inondano lo spazio di milioni di bolle iridescenti, trasformando l’esperienza in un sogno ad occhi aperti.

“Immersive Disney Animation” non è solo un evento da vedere, ma da vivere, da respirare, da sentire.

È un’ode alla potenza delle storie, un tributo alla magia Disney e un invito a ritrovare la propria infanzia, immergendosi in un universo di sogni e possibilità.

