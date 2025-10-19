Fiorello torna a Rai1: un ritorno enigmatico e radiofonico.

Dopo settimane di fermento e un’abile campagna di mistero orchestrata sui social media, Fiorello è pronto a riaccendere i riflettori su Rai1.
La sua improvvisa apparizione, annunciata con un tono enigmatico in una diretta Instagram condivisa con il fedele sodale Biggio, segnerà un ritorno inaspettato domenica 19 ottobre, in una collocazione volutamente ambigua nel cuore del palinsesto televisivo.
La comunicazione, volutamente essenziale – un breve video privo di promozioni o pubblicità – lascia spazio all’interpretazione.
La sua ironia, marchio di fabbrica, si manifesta nella risposta alle congetture: “Mattina? No.
Pomeriggio? No.
Tg1? No, *dopo* il Tg1, ma *prima* dei pacchi”.
La precisazione, accompagnata da un gesto eloquente, suggerisce una posizione inusuale, sospesa tra due formati consolidati, come un’anomalia temporale nel flusso della programmazione.
L’indizio cruciale giunge dalla conclusione, un’osservazione velata che rivela, per intenditori, la collocazione precisa: un lasso di tempo paragonabile a quello riservato a Bruno Vespa durante la settimana.
Questa puntualizzazione, apparentemente banale, decifra l’enigmatico posizionamento, suggerendo una breve incursione nel cuore della programmazione domenicale.
Parallelamente a questo ritorno inatteso sulla televisione pubblica, il nuovo progetto radiofonico “La pennicanza” consolida la presenza di Fiorello sulle frequenze di Rai Radio2.
Già sperimentato con successo per alcune settimane prima dell’estate, il format radiofonico, in onda dal lunedì, dalle 13:40, rappresenta un ulteriore tassello nella sua rinnovata strategia comunicativa, affiancando il ritorno inaspettato in televisione e creando una sinergia tra i due media.
L’iniziativa evidenzia la volontà di Fiorello di sperimentare nuove formule e di interagire con il pubblico attraverso piattaforme diverse, mantenendo sempre vivo il suo spirito innovativo e la sua capacità di sorprendere.