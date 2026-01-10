Fuksas, malore a Firenze: ricoverato in ospedale a 82 anni

- Advertisement -

Ieri a Firenze, una serata dedicata alla celebrazione di una vita dedicata all’architettura e al design si è interrotta per un momento di preoccupazione legato alla salute di Massimiliano Fuksas.

L’illustre architetto romano, figura di spicco nel panorama contemporaneo, ha compiuto 82 anni, un traguardo che avrebbe dovuto essere celebrato con entusiasmo, ma che è stato temporaneamente offuscato da un episodio di malessere.

Fuksas era a Firenze come ospite al Nuovo Teatro Nazionale per la presentazione del suo libro “È stato un caso”, un’occasione di confronto e dialogo con il pubblico e con l’architetto Marco Casamonti.

L’evento, che prevedeva un seguito di appassionati e professionisti, si è concluso con una cena conviviale in un ristorante locale, dove, improvvisamente, l’architetto ha accusato un malore.

Nonostante la gravità apparente dell’evento, le prime informazioni raccolte indicano che le condizioni di Fuksas non destano particolare allarme.

Come misura precauzionale, è stato trasportato presso l’ospedale Santa Maria Nuova, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di medicina per una serie di accertamenti volti a definire con precisione la natura del malore e a garantire un quadro clinico completo.

L’episodio solleva interrogativi sulla fragilità del corpo umano, anche nei soggetti più vigorosi e attivi.

Fuksas, con la sua carriera costellata di opere innovative e audaci, ha incarnato lo spirito del design contemporaneo, spingendo costantemente i confini dell’architettura verso nuove frontiere espressive e funzionali.

La sua opera, caratterizzata da una visione futuristica e da una profonda sensibilità verso l’ambiente e l’uomo, ha lasciato un segno indelebile nel panorama architettonico mondiale.

Il ricovero, seppur temporaneo, rappresenta un momento di riflessione sulla complessità della vita e sull’importanza di prendersi cura della propria salute, anche quando si è impegnati in attività intense e stimolanti.

L’auspicio è che l’architetto possa presto riprendere le sue attività e continuare a ispirare le nuove generazioni di architetti e designer con la sua visione unica e il suo talento ineguagliabile.

La città di Firenze, e il mondo dell’architettura, attendono con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni e sperano in una pronta guarigione.