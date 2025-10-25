George Clooney e il peso del tempo: Jay Kelly

Nel caleidoscopio di ‘Jay Kelly’, George Clooney offre una performance che incrocia la sua stessa immagine con l’ombra di un personaggio complesso, un’icona cinematografica in frantumi.

Il film, firmato da Noah Baumbach per Netflix, non è una mera auto-riflessione, ma una metanarrazione sulla costruzione della celebrità, sul peso delle scelte e sulla fugacità del tempo.

Jay Kelly, un astro del cinema la cui carriera si estende su decenni, appare inizialmente come un’estensione del divo stesso: lo stesso carisma disarmante, la stessa arguzia calibrata, l’eleganza innata.

Ma sotto la patina di successo, si cela un uomo scosso da una crisi esistenziale profonda, un vuoto lasciato dalla priorità assoluta accordata alla carriera a discapito di legami affettivi, relazioni umane e persino la capacità di apprezzare la semplicità.

La prima scena, un’inquietante coreografia di morte sul set, anticipa il tema centrale del film: la necessità di un “altro ciak”, una seconda possibilità per riscrivere il proprio destino.

Il gesto di voler ripetere la scena, apparentemente futile, diventa metafora della volontà di rivivere momenti cruciali della vita, di correggere errori e di riconnettersi con ciò che è stato trascurato.

La frase, che si ripete come un mantra, rivela una consapevolezza dolorosa: la vita non offre prove generali, non c’è margine di errore.

Jay Kelly, paragonato da alcuni a un moderno Frankenstein, è un uomo che, pur non agendo con malizia premeditata, lascia dietro di sé una scia di danni, sfruttando e ignorando le persone che lo circondano.

Il film non mira a condannare, ma a comprendere, a rendere il personaggio credibile, capace di suscitare empatia nonostante le sue mancanze.

Noah Baumbach, autore della sceneggiatura in collaborazione con Emily Mortimer, evidenzia un tema universale: l’illusione giovanile dell’eternità, la convinzione che il futuro offrirà sempre nuove opportunità.

Il film demolisce questa illusione, costringendo il protagonista a confrontarsi con la finitezza del tempo e con le conseguenze delle sue scelte.

Il dolore di Jay Kelly si riflette nel disagio del suo storico manager, Ron (interpretato da Adam Sandler), e della sua spietata addetta stampa, Liz (Laura Dern), e si amplifica nell’isolamento della campagna toscana, dove cerca invano una riconciliazione con un passato irredimibile e con le figlie che lo respingono.

L’apparente serenità di George Clooney, seduto comodamente in poltrona, contrasta nettamente con la tormenta interiore del suo personaggio, creando una dissonanza che accentua la complessità del film.

Il ricordo dei suoi inizi, il lavoro umile di tagliare tabacco, sottolinea la fortuna immensa che ha avuto nella vita e nella carriera, mitigando qualsiasi possibile lamentela.

L’età porta con sé delle limitazioni, certo, ma sono un prezzo accettabile rispetto alla prospettiva di un passato da rivivere.

‘Jay Kelly’ è più di un semplice ritratto di una star del cinema: è un’indagine sulla condizione umana, sulla ricerca di significato e sulla difficoltà di accettare la propria mortalità, un monito a vivere appieno ogni istante, consapevoli che non c’è un altro ciak in arrivo.