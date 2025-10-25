Gerry Scotti e il Ritorno di *La Ruota Fortuna*: Un Successo Inaspettato

Il ritorno di *La Ruota della Fortuna* su Canale 5 rappresenta un fenomeno inatteso, un’inversione di tendenza nel panorama televisivo italiano che Gerry Scotti ha descritto con un misto di stupore e gratitudine.

Durante il Festival dello Spettacolo a Milano, in un incontro con Aldo Vitali, direttore di *Tv Sorrisi e Canzoni*, Scotti ha evocato la figura di Mike Bongiorno, a cui attribuisce, con un sorriso, un ruolo quasi provvidenziale in questo successo.

“Mike mi ha dato una mano da lassù,” ha dichiarato, sottolineando come un progetto nato come omaggio speciale sia diventato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

L’evento ha visto anche la consegna del Telegatto, un riconoscimento che Scotti ha accolto con l’ironia che lo contraddistingue, ricordando un’epoca in cui l’ambizione per un simile premio era molto più intensa.

Tuttavia, ha riconosciuto l’importanza del premio, soprattutto in una versione rinnovata, realizzata con materiali sostenibili, a testimonianza di un cambiamento di mentalità anche nel mondo dello spettacolo.

Il vero fulcro della riflessione di Scotti è stato il successo di *La Ruota della Fortuna* nel contesto attuale della televisione.

Ha attribuito una parte significativa del merito a Stefano De Martino, il volto di *Affari Tuoi* su Rai1, riconoscendo la forza della competizione e l’effetto sinergico generato dalla loro presenza in prima serata.

“Il 27% di share è un dato storico,” ha affermato, sottolineando come la loro capacità di intercettare un pubblico ampio e variegato abbia creato un fenomeno di massa.

Insieme, hanno riportato in televisione una forma di intrattenimento popolare, che unisce diverse fasce d’età e provenienze geografiche, rispolverando un modello televisivo che sembrava ormai dimenticato.

Scotti ha esplicitamente parlato di una “nuova tv”, una televisione che si rivolge alla famiglia, leggera e accessibile, capace di creare un senso di comunità.

Un modello in grado di generare ascolti superiori agli 11 milioni di spettatori a sera, testimonianza di un desiderio di evasione e di condivisione che permea la società contemporanea.

Un’esperienza che, come spera lo stesso Scotti, possa durare nel tempo, ridefinendo i canoni della prima serata televisiva.

Un aneddoto personale, quello dell’incontro casuale con gli spettatori durante le passeggiate con il cane, ha illustrato vividamente la portata del fenomeno: uno spettatore affascinato da *Affari Tuoi*, l’altro rapito da *La Ruota della Fortuna*, a testimonianza della polarizzazione positiva dell’attenzione del pubblico.

Infine, Scotti ha espresso un sentito elogio per Samira Lui, la co-conduttrice, che ha descritto come un esempio di “nuovo protagonismo femminile”.

Più che una semplice valletta, Samira è una collega, un’amica, una forza creativa che sta conquistando il pubblico con la sua eleganza e il suo talento.

Un elemento fondamentale per il successo dello show, che ha contribuito a creare un’atmosfera di leggerezza e divertimento.

La sua presenza, come ha sottolineato Scotti, rappresenta un vero successo per la donna in televisione e un elemento di innovazione nel panorama televisivo italiano.