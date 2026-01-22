Giornale dell’Arte: Rinascita, Successo e Nuova Ambizione

- Advertisement -

Il primo anno sotto la direzione di Luca Zuccala segna per il Giornale dell’Arte una ripresa vigorosa, un’inversione di tendenza che testimonia un rinnovato interesse per l’approfondimento culturale e artistico.

I dati parlano chiaro: un incremento significativo degli abbonamenti e delle copie distribuite in edicola, unita a un’espansione notevole della presenza online.

Il sito web, ora un fulcro dinamico di contenuti, vanta un catalogo di oltre settemila articoli, un’offerta editoriale vasta e costantemente aggiornata che va oltre la mera cronaca per abbracciare analisi critiche, interviste esclusive e reportage di grande valore.

Il cuore cartaceo della rivista, mantenendo intatta la sua vocazione, si arricchisce di duemila pagine di approfondimenti, mentre l’archivio storico, una risorsa preziosa per studiosi e appassionati, si estende a ben 55.000 pagine, un vero e proprio patrimonio di conoscenza.

L’impegno editoriale si traduce in una tiratura mensile di 25.000 copie, frequentemente incrementata da tirature straordinarie pensate per eventi culturali di risonanza nazionale e internazionale, dimostrando la capacità della rivista di intercettare e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Questo successo si riflette concretamente in un aumento dei ricavi pari al 36%, un segnale tangibile di una strategia editoriale efficace e di un investimento mirato.

L’acquisizione della rivista da parte di Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha fornito le basi per questa trasformazione, permettendo di infondere nuova linfa vitale in una testata storica del panorama culturale italiano.

Luca Zuccala, a soli trentotto anni, si è rivelato un leader capace di interpretare le sfide del mercato e di reindirizzare l’attenzione verso un giornalismo di qualità, attento ai dettagli e profondamente radicato nella cultura del territorio.

La sua guida ha non solo consolidato il ruolo del Giornale dell’Arte come punto di riferimento per gli amanti dell’arte, ma ne ha anche ampliato l’orizzonte, proiettandolo verso il futuro con rinnovata energia e ambizione.