Grand Egyptian Museum: un’apertura sontuosa e un ponte sul tempo.

Un’esperienza immersiva e sontuosa, che ha trasceso la semplice inaugurazione, ha segnato l’apertura del Grand Egyptian Museum (GEM).

Lo spettacolo, un’orchestra sinfonica di arti performative – recitazione, danza, canto, musica – culminato in un tripudio di luci e fuochi d’artificio, ha accolto un pubblico di prestigio: oltre a Sua Eccellenza il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, una delegazione di circa quaranta capi di Stato e di governo, membri di famiglie reali e personalità di spicco provenienti da tutto il mondo.

Il GEM non è semplicemente un museo; è una dichiarazione di identità, un inno alla grandezza millenaria della civiltà egizia.

Con i suoi imponenti 500.000 metri quadrati, il museo ridefinisce il concetto stesso di spazio museale, spodestando il Louvre dalla posizione di primo museo mondiale.

Questa consacrazione non è dovuta alla mera dimensione, ma alla profondità e alla specificità della collezione, interamente dedicata alla narrazione della storia dell’antico Egitto.

Custodisce un tesoro inestimabile: oltre 100.000 manufatti, testimonianze tangibili di un’epoca di innovazione, arte, architettura e spiritualità.

Tra questi, l’elemento di maggior richiamo è indubbiamente il tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino la cui tomba, scoperta da Howard Carter nel 1922, ha rivoluzionato la comprensione dell’antico Egitto.

Per la prima volta, il tesoro sarà esposto nella sua interezza, riunito dopo decenni di dispersione tra le sedi del Museo Egizio del Cairo e del Luxor Museum.

L’esposizione non si limita alla mera presentazione di oggetti; è un percorso narrativo che accompagna il visitatore attraverso le epoche, svelandone i misteri e celebrandone l’eredità culturale.

L’architettura del museo stesso, con le sue linee pulite e l’integrazione con il paesaggio circostante, è un omaggio all’ingegno e all’estetica dell’antico Egitto.

Il GEM rappresenta un investimento non solo nel patrimonio culturale, ma anche nel futuro dell’Egitto, un catalizzatore per il turismo e un simbolo della sua rinascita.

Rappresenta, in definitiva, un ponte tra il passato glorioso e le ambizioni del domani.