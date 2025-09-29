Guadagnino a New York: cinema, dialogo e spettatore attivo.

L’approdo di Luca Guadagnino a New York, con “After the Hunt – Dopo la caccia” scelto come opera inaugurale della 63ª edizione del New York Film Festival, non segna un semplice cambio di scenario geografico, ma l’espressione di un approccio cinematografico radicalmente aperto all’interpretazione e alla riflessione.

Lungi dall’ambire a uno status di provocatore per mero effetto scandalistico, il regista italiano ha manifestato una chiara intenzione: innescare un dialogo, un’interrogazione collettiva, piuttosto che imporre una narrazione univoca.

La scelta di aprire un festival prestigioso con un film che, come ampiamente riconosciuto, genera ambiguità e lascia lo spettatore sospeso tra diverse letture, è significativa.

Guadagnino, salito sul palco dopo la proiezione stampa al fianco del cast di talento – Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield e Michael Stuhlbarg – ha enfatizzato il ruolo attivo che intende assegnare allo spettatore.

Non si tratta di un fruitore passivo, ma di un co-creatore di significato, investito del potere di decifrare l’opera secondo la propria lente, il proprio bagaglio esperienziale.

Questo approccio rivela una profonda consapevolezza del potenziale trasformativo del cinema.

Guadagnino, in prima persona, si descrive come spettatore, come individuo che ha trovato nel cinema una fonte inesauribile di cambiamento e di crescita personale.

Ha sperimentato il potere di un’opera cinematografica nel destabilizzare convinzioni, nel generare disagio, nell’obbligare a un’analisi critica del proprio punto di vista.

La capacità di un film di scuotere le certezze, di costringere a confrontarsi con la complessità dell’esistenza, è ciò che rende il cinema un’arte così potente.

“After the Hunt” non è quindi un esercizio di provocazione gratuita, ma un invito a esplorare le zone d’ombra dell’animo umano, le ambiguità morali, le dinamiche relazionali complesse.

È un’opera che rifiuta le semplificazioni, che evita le risposte facili, che sfida lo spettatore a confrontarsi con la propria capacità di giudizio e con la propria interpretazione della realtà.

La sua forza risiede proprio nella sua capacità di stimolare un processo di riflessione che va ben oltre i confini della sala cinematografica, proiettandosi nella vita quotidiana e nel modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda.

L’opera di Guadagnino, in questa prospettiva, si configura come un catalizzatore di pensiero, un motore di interrogazione, un atto di fiducia nella capacità critica del pubblico.