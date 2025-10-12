Horses a 50 anni: l’icona punk Patti Smith celebra un’eredità senza tempo.

A cinquant’anni dalla sua genesi, “Horses”, l’opera d’esordio di Patti Smith, si configura non solo come un disco, ma come un vero e proprio atto fondativo.

Più che un album, è una dichiarazione di intenti, un manifesto sardonico e visionario che ha demolito le convenzioni del rock, tracciando un percorso inesplorato dove la poesia, la furia esistenziale e una ricerca spirituale ardente si fondono in un’esperienza sonora senza precedenti.

Pubblicato nel novembre del 1975, “Horses” persiste come un punto di riferimento cruciale nella storia del rock, un’istantanea di un’epoca e, al contempo, un’indagine senza tempo sull’identità e l’anima umana.

Per celebrare questo anniversario significativo, Legacy Recordings, l’etichetta di catalogazione di Sony Music Entertainment, presenta un’edizione speciale di “Horses” (50th Anniversary), disponibile in formato doppio CD e vinile, offrendo un’immersione più profonda nel processo creativo di Patti Smith.

Questo cofanetto non è solo un recupero del disco originale, magistralmente rimasterizzato dai nastri analogici originali, ma una vera e propria esplorazione del suo universo artistico.

In parallelo alla celebrazione discografica, il 4 novembre vedrà la pubblicazione di “Bread of Angels”, il tanto atteso libro di memorie di Smith.

Quest’opera intima e rivelatrice è un viaggio introspettivo attraverso la sua vita, dalle radici umili della sua infanzia nel secondo dopoguerra, nelle austere periferie operaie di Philadelphia e nel New Jersey meridionale, fino all’apice del suo successo come icona del punk rock.

Smith ripercorre l’adolescenza, segnata dalle prime scintille di passione per l’arte e il romanticismo, il percorso che l’ha portata a incarnare l’anima ribelle e anticonformista del movimento punk newyorchese, e infine il ritiro dalla scena pubblica, coronato dall’incontro con il suo compagno di vita e dalla formazione di una famiglia serena sulle rive del lago Saint Clair, nel Michigan.L’edizione anniversario di “Horses” arricchisce l’esperienza d’ascolto con una miriade di materiali inediti: registrazioni alternative, prove preliminari e rarità, tra cui il cruciale nastro di prova RCA del 1975, un documento prezioso per comprendere l’evoluzione del suono e dell’approccio artistico di Smith.

Otto brani mai pubblicati prima, come “Snowball” e “Birdland (Alternate Take)”, insieme ai demo RCA, offrono uno sguardo privilegiato dietro le quinte di un’opera che ha ridefinito i confini del rock e dell’espressione artistica, consolidando l’eredità di Patti Smith come una delle figure più influenti e provocatorie del panorama culturale del XX e XXI secolo.

Il cofanetto non è soltanto una riproposizione nostalgica, ma una rilettura essenziale per nuove generazioni di ascoltatori.