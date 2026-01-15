Il Falsario: Arte, Inganno e Anni di Piombo a Roma

- Advertisement -

“Il Falsario”: un’immersione audace nella Roma degli anni di piombo, tra arte, inganno e potere.

La nuova serie Netflix, disponibile dal 23 gennaio, non si propone come una biografia fedele ad Antonio Giuseppe Chichiarelli, alias “Toni della Duchessa”, figura enigmatica che si mosse nell’orbita del caso Moro, delle Brigate Rosse e della Banda della Magliana.

Piuttosto, offre una rilettura romanzata, un’esplorazione del mito e della sua risonanza in un’epoca di profonda crisi e speranza.

Stefano Lodovichi, regista, sottolinea l’intenzione di trascendere la mera cronaca, creando un personaggio – interpretato magistralmente da Pietro Castellitto – che incarni le contraddizioni e le aspirazioni di una generazione.

Toni non è un semplice truffatore, ma un “avventuriero guascone”, un giovane imperfetto, lacerato tra l’ambizione artistica e la tentazione del facile guadagno.

Il personaggio si distanzia dalle informazioni frammentarie e spesso oscure che circondano la figura reale, trasformandosi in una lente attraverso cui osservare la complessità di quegli anni.

La narrazione si apre con l’arrivo di Toni, accompagnato da un operaio e un prete, da una provincia indefinita alla vibrante e caotica Roma.

L’aspirazione a diventare artista si scontra rapidamente con la dura realtà del mercato e con la facilità con cui il suo talento per la riproduzione di opere d’arte lo conduce nel mondo della contraffazione.

L’incontro con una gallerista (Giulia Michelini) funge da catalizzatore, proiettandolo in un vortice di affari loschi, frequentazioni ambigue e pericolose connessioni.

La serie non si limita a ricostruire l’ambiente storico-culturale degli anni ’70 e ’80, ma ne indaga le dinamiche nascoste.

Toni si ritrova coinvolto nella riproduzione di un falso comunicato delle Brigate Rosse – l’episodio del Lago della Duchessa – e stringe rapporti con membri della Banda della Magliana, figure legate ai servizi segreti e a esponenti della destra politica.

Pietro Castellitto, nel suo ruolo di attore, riflette sull’esperienza, sottolineando come Toni, più che un ritratto del personaggio originale, rappresenti un’epoca.

Un’epoca in cui la percezione del futuro era permeata da un senso di possibilità illimitate, un contrasto stridente con la rassegnazione che, a suo dire, caratterizza il presente.

I giovani di allora, a differenza di quelli di oggi, percepivano un mondo ancora da plasmare, una tela bianca pronta per essere dipinta.

La serie, prodotta da Cattleya e ispirata al libro “Il falsario di Stato” di Nicola Biondo e Massimo Veneziani, con una sceneggiatura curata da Stefano Lodovichi e Sandro Petraglia, si configura come un’analisi sociopolitica camuffata da thriller artistico.

La presenza di attori come Aurora Giovinazzo e Claudio Santamaria arricchisce ulteriormente il panorama interpretativo.

“Il Falsario” si pone come un omaggio a registi come Marco Bellocchio, che hanno saputo cogliere l’essenza di un’epoca complessa e turbolenta, offrendo al pubblico una riflessione profonda sulla natura del potere, dell’arte e della verità.

Un’opera che invita a interrogarsi sul significato di essere giovani in un mondo in crisi, e sul prezzo da pagare per inseguire un sogno.