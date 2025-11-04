Il Tre: Anima Nera, un viaggio nell’ombra e nella redenzione.

“Anima Nera”: un viaggio introspettivo tra ombre e redenzione nell’universo musicale di Il Tre.

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, presenta “Anima Nera”, il suo terzo atto discografico, pubblicato il 7 novembre sotto le insegne di Warner Music Italy/Warner Records.

L’album non è semplicemente una raccolta di canzoni, ma una vera e propria esplorazione del paesaggio interiore, un’immersione nelle pieghe più oscure e complesse dell’essere umano.

L’immagine evocativa del titolo, “Anima Nera”, non rimanda a una visione pessimista o demoniaca, bensì a un riconoscimento lucido e coraggioso delle proprie fragilità, delle proprie ombre, quelle che spesso si cerca di celare al mondo.

Il Tre, artista capace di intercettare le sensibilità più giovani, racconta un percorso di accettazione personale, un distacco dal peso del giudizio e dalla necessità di conformarsi a modelli altrui.

“Dopo anni passati a costruire una maschera, a recitare un ruolo che non mi apparteneva, ho finalmente compreso l’importanza di abbracciare la propria verità, con tutte le sue imperfezioni,” confida l’artista.

Questa liberazione interiore si riflette in un sound più maturo e introspettivo, che pur mantenendo la malinconia tipica del suo universo musicale, abbandona le sfumature più cupe dei suoi lavori precedenti, “Ali” e “Invisibili”.

La scelta del Texas come location per le riprese del visual album non è casuale.

Il paesaggio vasto e desolato, le sue luci intense e le sue atmosfere rarefatte, diventano metafora del viaggio interiore, della ricerca di un senso in un mondo spesso alienante.

Il deserto, luogo di isolamento e di confronto con sé stessi, amplifica la carica emotiva delle canzoni, creando un’esperienza immersiva per l’ascoltatore.

Il Tre, che ha lasciato un segno significativo al Festival di Sanremo 2024 con “Fragili”, esprime un sincero desiderio di rivivere l’esperienza.

“Sanremo rappresenta un palcoscenico unico per un artista, un confronto diretto con il panorama musicale nazionale,” afferma l’interprete romano, minimizzando la sua posizione in classifica.

Il tour “Live 2025” partirà il 28 novembre dall’Estragon di Bologna e culminerà in un evento conclusivo al Palazzo dello Sport di Roma il 18 dicembre.

Lo spettacolo promette di essere un’esperienza intensa ed emozionante, un’occasione per condividere con il pubblico il percorso di crescita e trasformazione che ha portato alla nascita di “Anima Nera”, un album che invita alla riflessione, all’accettazione e alla celebrazione della propria unicità.

Un viaggio sonoro alla scoperta dell’anima, con tutte le sue luci e le sue ombre.