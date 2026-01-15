Industry: La Serie Cult che Sbarca su HBO Max Italia

- Advertisement -

L’attesa è quasi giunta al termine: “Industry”, la serie HBO Original che ha conquistato il pubblico americano, approda in Italia su HBO Max il 13 gennaio 2026.

L’evento segna il debutto della piattaforma streaming nel nostro paese, offrendo ai nuovi abbonati l’intera saga, dalle prime tre stagioni fino alla tanto attesa quarta, disponibile a cadenza settimanale.

A celebrare questo momento, a Roma, troviamo Myha’la, interprete di Harper Stern, e i creatori e produttori esecutivi, Mickey Down e Konrad Kay, figure chiave dietro al successo della produzione.

“Industry” si immerge con crudo realismo nel complesso e spesso spietato universo della finanza d’alta gamma.

La narrazione segue un gruppo di giovani laureati, affamati di successo e disposti a tutto pur di scalare la vetta, intessendo un’intricata rete di ambizioni, compromessi morali e alleanze precarie.

I creatori, Down e Kay, hanno attinto profondamente alla loro esperienza personale, derivante da un passato come impiegati in banche d’investimento inglesi e da una visione privilegiata dell’élite finanziaria.

“Abbiamo osservato da vicino questo mondo, inizialmente idealizzandolo, per poi svelarne le dinamiche nascoste,” spiega Down. “La serie esplora il sogno del potere attraverso gli occhi di chi lo insegue, mostrando le conseguenze di una ricerca ossessiva del successo.

”La quarta stagione, come sottolineano i creatori, rappresenta una svolta significativa rispetto alle precedenti.

“È una stagione diversa, che si concentra su una grande frode finanziaria e sull’evoluzione che ne consegue,” rivela Kay.

Questa nuova trama permette di approfondire ulteriormente i temi centrali della serie: il potere, il capitalismo e la corruzione intrinseca nel sistema finanziario globale.

Il successo di “Industry” è stato inaspettato, trasformandosi rapidamente in un fenomeno cult che ha generato comunità di appassionati.

I creatori evidenziano come il mondo della finanza sia strutturato gerarchicamente, con figure apicali che si percepiscono come divinità.

“Lasciando quel mondo, abbiamo potuto osservare le sue contraddizioni in tutta la loro evidenza,” ammette Kay.

La serie, nata negli uffici londinesi di Pierpoint, offre uno sguardo impietoso sulle dinamiche di potere, dove la carriera e la perdita di integrità procedono di pari passo, spesso a costo di tradimenti e relazioni complesse.

La quarta stagione vede Harper (Myha’la) e Yasmin (Marisa Abela) affrontare nuove sfide in un contesto globale sempre più competitivo.

Il loro rapporto, un tempo solido, si incrina a seguito dell’ingresso in scena di figure chiave come Sir Henry Muck (Kit Harington), fondatore di una società fintech, e Whitney Halberstram (Max Minghella), un dirigente enigmatico.

Mentre Yasmin si destreggia tra una relazione complicata e le dinamiche aziendali, Harper si trova coinvolta in un gioco di potere sempre più pericoloso.

Con la sua narrazione audace, i personaggi complessi e l’esplorazione spietata delle dinamiche di potere, “Industry” promette di essere un’esperienza televisiva intensa e coinvolgente, ponendo interrogativi scomodi sulla natura del successo e sul prezzo da pagare per ambire a una posizione di rilievo nel mondo della finanza contemporanea.

L’aggiunta di un focus sulla frode finanziaria introduce una nuova lente attraverso cui esaminare le complessità del sistema, sottolineando come l’innovazione tecnologica, l’accessibilità ai mercati e la frenesia digitale abbiano alterato il paesaggio finanziario, creando nuove opportunità di profitto e, al contempo, amplificando i rischi di manipolazione e corruzione.